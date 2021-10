Video: un intendente criticó al Gobierno y le cortaron la transmisión en vivo

En el marco de la visita del presidente Alberto Fernández y su Gabinete a Chubut para firmar convenios y marcar presencia de campaña, los principales miembros del Frente de Todos se vieron sorprendidos al presenciar críticas por parte de un jefe Comunal.

En detalle, Adríán Maderna, intendente de Trelew, propició un discurso en el cual presentó fuertes quejas haciendo la gestión nacional por falta de respuestas del área de Producción. Pero mientras que con tranquilidad le recriminaba diferentes aspectos al Gabinete, la transmisión fue cortada inmediatamente.

“Yo me voy a hacer cargo de los errores como intendente, en mi segundo mandato, nunca con Mauricio Macri, con muchos errores, pero con madurez política, sumando al sector sindical, organizaciones sociales”, comenzó Maderna.

"He presentado carpetas en todos los ministerios: en Ambiente, tenemos carpetas en Obras Públicas que se han recibido y agradecemos al señor Katopodis (Ministro de Infraestructura); tenemos carpetas en Turismo, con Matías (Kulfas, ministro de Producción) hemos estado y no hemos podido concretar”, comentó.

Y añadió: “También tenemos gimnasio municipal, otro tipo de proyectos, pero bueno, quizás mi ímpetu o mi forma de proceder no ha sido los adecuados para que la ciudad tenga los recursos que realmente necesitamos. Esto no es crítica, no es enojo, pero sí pedimos Matías (Kulfas), justo compete a tu área y no es cuestión personal ni nada por el estilo, que enfoquen en las pymes: presentamos carpetas con alternativas, no es que tiramos la idea y queda en la nada”.

Posteriormente la transmisión fue interrumpida sin permitir que sean pública las quejas del intendente de Trelew. Asimismo, la publicación del video fue borrada del canal de YouTube de la Casa Rosada.