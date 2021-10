El Frente de Todos no debatirá el Presupuesto, pero Suarez avanzará para aprobarlo

Hoy miércoles se reeditará un clásico enfrentamiento de la política mendocina de los últimos años que tiene como marco a la Legislatura, aunque esta vez la disputa viene cargada de contenido electoral.



El gobierno está buscando apurar la aprobación de los proyectos de Presupuesto 2022 y las leyes de Avalúo e Impositiva en la sesión de Diputados ya está agendada y el Frente de Todos anticipará, antes del comienzo del debate, su rechazo a votar el trío de iniciativas a pocas semanas de que ingresaran para su discusión legislativa.



Por el ahora la argumentaciones para el rechazo serán más políticas que técnicas, a una pauta de gastos que Rodolfo Suarez estipuló en más de 330 mil millones para el año que viene. Aunque ya surgieron cuestionamientos por el roll over de la deuda (que el ministerio de Hacienda plantea como una continuidad de lo aprobado en el ejercicio anterior) el planteo del FdT apunta a ser uno.



“El malestar que hay es porque nos quieren llevar por delante. No hay discusión, no hay posibilidades de debatir nada. El peronismo tenía hoy (martes) una reunión para fijar una postura y nos vinieron a decir que todo el paquete se trataba”, protestó un legislador opositor. “En definitiva lo que están tratando de hacer es victimizarse: estas leyes tranquilamente se pueden aprobar en diciembre, la mayoría de los Presupuestos se tratan en esa época, pero lo quieren hacer antes de las elecciones para meterlo como eje de campaña. Nosotros no vamos a acompañar esa decisión de sacar todo ahora y sin discusión”, concluyó la misma fuente.



En tanto, este mismo martes la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja dio despacho de mayoría a los proyectos en cuestión y según anticipó el presidente de la comisión, el oficialista Jorge López, la decisión política es avanzar en las tres leyes porque “creemos que cuando hay un contexto electoral se pierden de vista aspectos técnicos y pretendemos que este debate se dé en estos tiempos”, según dijo. El oficialismo apuesta a que el peronismo baje al recinto y entiende que no hay “razones objetivas” para no tratar el Presupuesto. Sin embargo, Cambia Mendoza tiene quórum propio y se descarta que las leyes obtendrán media sanción en definitiva.



En términos generales, para la elaboración de la ley de gastos, Hacienda siguió las variables macroeconómicas nacionales y proyectó un crecimiento del PBI del 4%; una inflación del 33% y un tipo de cambio de $131,1.



Los planes de inversión pública crecen para el año que viene. Pero el volumen depende de una obra: Portezuelo del Viento. Casi la mitad de lo que el gobierno prevé invertir en obras se lo lleva el proyecto de la represa sobre el Río Grande. El resto de las obras previstas tienen que ver con infraestructura básica en salud, educación y vivienda. El año que viene se proyectaron 3 escuelas nuevas y la entrega de 802 viviendas nuevas, aunque quieren iniciar 2660. La obra más innovadora es la extensión del Metrotranvía hasta el Aeropuerto.



Dentro del paquete de leyes económicas se mantienen algunos beneficios para sectores golpeados por la pandemia, como el turismo, que mantienen una rebaja del 50% en Ingresos Brutos. Industrias como el software y la investigación y desarrollo tienen tasa cero, beneficio que también será extendido a las actividades de "recuperación de materiales y desechos".