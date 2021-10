Detalles de la guerra por la conducción del Colegio de Abogados

El 22 de octubre estaba previsto que se lleven adelante las elecciones de autoridades del Colegio de Abogados de Mendoza. En los últimos días fue creciendo la tensión interna y de a poco comenzó a percibirse una suerte de pulseada política por la conducción del órgano colegiado. La lista opositora fue rechazada este fin de semana y su referente, Susana Stefanelli, salió a aclarar que su lista está integrada por abogados autoconvocados y remarcó que denunciaron penalmente a la Junta Electoral del Colegio de Abogados por "parcialidad manifiesta".

La puja de poder es subterránea y fluye por debajo del malestar que algunos abogados autoconvocados tienen con la actual conducción del Colegio de Abogados. La política ha metido su cola y la lista opositora acusa de "cornejistas" a los actuales dirigentes del colegio. "Queremos desmentir que somos representantes de un espacio político. Somos una lista pluripartidista", destacó Stefanelli intentando aclarar que La Cámpora está detrás del armado.

"Somos todos abogados ellos nos quieren meter en su tema político porque ellos si son de Alfredo Cornejo. Yo sé lo que soy. Tengo 30 años en el ejercicio de la profesión y peleó contra el colegio desde el año 99. Ellos nunca han defendido al colega. Defienden a Dalmiro Garay. Nos quieren estigmatizar solo por querer defender a colegas", expresó a MDZ Stefanelli desmintiendo que el kirchnerismo empuje su espacio pero dejando al desnudo el trasfondo partidario que ha teñido las elecciones.

¿Otra elección enfrenta a Fernández Sagasti y Cornejo?

Stefanelli disparó contra la Junta Electoral del Colegio de Abogados y aseguró que van a pedir la nulidad de las elecciones hasta que se resuelva la denuncia penal que presentaron por parcialidad manifiesta. "La Junta avaló la lista oficialista sin ningún tipo de oposición pero con nosotros se opusieron a todo. Tuvimos algunos errores, pero ellos también", reconoció la candidata a presidenta del Colegio de Abogados.

"Lo que ellos no quieren es que haya elecciones. No quieren dejar el colegio. El colegio ha sido un trampolín para cargos y no lo quieren perder. El colegio tiene una finalidad para ellos", disparó.

La pata kirchnerista

Si bien Stefanelli aclaró que ella no tiene nada que ver con La Cámpora ni con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, no hay dudas de que en la lista que encabeza aparecen personas estrechamente vinculadas con la referente del kirchnerismo en Mendoza. "Carlos Blanco solo avaló la lista", subrayó Stefanelli en referencia al estrecho colaborador de Fernández Sagasti que a través de las redes salió a cuestionar a la Junta Electoral por bajar la nómina presentada por los autoconvocados.

Pero al margen de ello la lista que presentaban estaba integrada también por personas como Emilio Caram y Alejandra Naman, cuya militancia partidaria es manifiesta. También cuenta con el apoyo de Xumek, una asociación de Derechos Humanos históricamente enfrentada con el cornejismo y de identidad filokirchnerista.

De lo que no hay dudas es que al margen de las diferencias operativas en los últimos días han comenzado a exacerbarse las diferencias ideológicas y partidarias entre la lista oficialista y la de la oposición. De un lado acusan al Colegio de Abogados de "cornejista" y por el otro apuntan a La Cámpora como la artífice de la oposición.