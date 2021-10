Alberto Fernández cargó contra Mauricio Macri y le envió un mensaje a los empresarios

Alberto Fernández participó de este lunes de un acto con anuncios para la provincia de Tierra del Fuego. "La Argentina está transitando el camino correcto y va alcanzando la salida que involucra a todos", esgrimió. Y añadió: "Necesitamos a los empresarios, a los que trabajan y al Estado”.

Tras reseñar datos sobre la caída en la producción de celulares, televisores y equipos de aire acondicionado en la provincia entre los años 2016 y 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, el presidente señaló que “eso pasa cuando el Estado se desentiende de su gente y piensa que los mercados pueden resolver todo”.



“Nosotros no creemos eso, nosotros queremos una Tierra del Fuego pujante y queremos una Argentina que crezca y se desarrolle de modo armónico”, manifestó el jefe de Estado desde Casa de Gobierno.

"Necesitamos a los empresarios, a los que trabajan y al Estado”, manifestó el presidente.

“Ninguno de los que somos el Frente de Todos dudamos en la necesidad de cuidar y proteger esa querida isla que se llama Tierra del Fuego", expresó, y remarcó su valor "geopolítico", aunque lamentó que "el mercado no va ahí" y por eso "el Estado debe impulsar" y "no dudar" a la hora de acompañar a la provincia.



"No dudó Néstor, no dudó Cristina y no dudo yo", dijo Alberto al hablar en el Museo del Bicentenario, en el acto por la ampliación del subrégimen industrial establecido en el marco de la Ley N° 19.640 para esa provincia.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández encabeza anuncios para la provincia de Tierra del Fuego https://t.co/4o2lESMK7d — Casa Rosada (@CasaRosada) October 18, 2021





Por último, el presidente indicó que "la plata se malgasta cuando se piden créditos para favorecer la fuga de dólares", en respuesta a quienes cuestionan que la asistencia del Estado para impulsar la economía.



Con estos anuncios, el presidente convocó a “abrazar esa isla al continente" que es Tierra del Fuego y remató: "Que el resto diga lo que quiere".