A un mes de la elección, ya se sabe a qué está jugando cada uno

A un mes exacto de la elección, ya está claro cómo será el juego en Mendoza. Mucho de esto quedó al descubierto en el primero de una larga serie de debates públicos de los candidatos que se avecinan, en dónde las propuestas no abundaron y tanto Cambia Mendoza como el Frente de Todos volvieron a la estrategia de la polarización. Aunque utilizando distintos caminos.



El oficialismo (y hasta aquí Rodolfo Suarez en especial) está haciendo todo lo posible para nacionalizar la campaña con una consigna que sigue el derrotero de lo que está planteando Juntos por el Cambio a nivel país. El objetivo para noviembre, dicen, es ponerle un freno al kirchnerismo en el Senado y en ese sentido apostar a que en las provincias en las que se votan legisladores para la Cámara Alta no pasen los postulantes del Frente de Todos.



Este fin de semana asistiremos quizás a la consagración de ese plan. Hoy llega a la provincia Horacio Rodríguez Larreta, quien tras la derrota del Gobierno nacional en las elecciones de septiembre consolidó su proyecto presidencial y viene realizando visitas a las provincias que renuevan bancas en el Senado. La presencia del jefe de Gobierno porteño es la continuidad de lo que fue la presencia hace unos días de Patricia Bullrich y es correlato también de lo que Alfredo Cornejo está haciendo en otros distritos fuera de Mendoza.



Pero del otro lado el objetivo elegido es otro. Anabel Fernández Sagasti viró nuevamente su estrategia (el tercer giro, si se quiere, desde que arrancó la carrera electoral allá por agosto) para concentrarse con mayor profundidad en los temas de agenda provincial, pendiente de que los nacionales se transformaron en un salvavidas de plomo en la vuelta anterior. Los spots de campaña así lo están demostrando. En el último de ellos, el peronismo carga otra vez sobre el endeudamiento provincial consecuencia de las gestión de Cornejo y se avecina un debate fuerte nuevamente en la Legislatura por el Presupuesto.

uD83DuDCB8uD83EuDD11 | ¿Sabías que la deuda de Mendoza creció un 600% gracias a Cornejo y compañía?



Más deuda = pobreza y estancamiento para Mendoza uD83DuDC4EuD83CuDFFB



Dale fuerza al peronismo de Mendoza, que siempre va a estar de tu lado.#DaleFuerzaATuReclamo uD83DuDE4CuD83CuDFFB pic.twitter.com/6cYh68o0gL — PJ Mendoza (@PJ_Mza) October 14, 2021

El próximo lunes, en una reunión de bloque de los senadores del PJ provincial, se comenzará a definir la postura de este sector opositor a los proyectos que el Gobierno pretende debatir de forma exprés. El oficialismo presentó tanto su pauta de gastos para el 2022 como las leyes de Avalúo e Impositiva hace solo un par de semanas y quiere forzar el debate y la aprobación de todo el paquete en la sesión del próximo miércoles. Hasta aquí, lo que se conversó dentro del peronismo es no respaldar las leyes enviadas por el Ejecutivo tal como están y, seguramente, volverán a plantearse las diferencias con el roll over de la deuda que el ministerio de Hacienda planteó como una continuidad de lo aprobado en el ejercicio anterior.



Este tramo final de la campaña encuentra a todos los frentes parados casi en el mismo punto en el que quedaron en la elección anterior. Los números que manejan tanto la encuestadora de Suarez, Martha Reale, como el de Anabel, Elbio Rodríguez, marcan que las distancias entre Cambia Mendoza y el Frente de Todos casi no han sufrido variaciones desde las PASO y las terceras fuerzas continúan sin poder despegar.

Un sondeo realizado por una encuestadora que no es de la provincia y que se conoció por estas horas, generó entusiasmo en el Partido Verde que fue, en septiembre pasado, la opción que resultó mas votada por fuera de radicales y peronistas. La encuestadora DC Consultores pronostica una caída abrupta del peronismo de casi diez puntos con respecto a la elección anterior, situación que no solo lo dejaría casi cuarenta puntos por debajo de Cambia Mendoza sino a solo seis de ser alcanzado por los Verdes. Una aclaración válida acerca de este tipo de sondeos digitales: por lo general, por el tipo de herramientas que se utiliza en estas mediciones, se corre el riesgo de que las conclusiones sean sesgadas. Algo está claro: el panorama del PJ no es nada bueno, pero tan poco tan malo como para caer diez puntos entre una votación y la otra.

Sin embargo este dato no pasó desapercibido para Marcelo Romano y Mario Vadillo, los referentes de los Verdes, quienes también ya diseñaron su estrategia. No solo hablan de los derechos del consumidor o de la defensa del agua, sino que se venden como marcadamente antikirchneristas para competir allí en donde están convencidos de que tienen posibilidades de crecer.