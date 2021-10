Patricia Bullrich se fotografió esquilando una oveja y generó polémica

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, continúa con su gira por el país en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones generales de noviembre y generó polémica en redes sociales al compartir fotos esquilando una oveja en la ciudad chubutense de Puerto Madryn.

"En Puerto Madryn @NachoTorresCH nos llevó a conocer la Estancia San Guillermo. La Argentina exporta más del 93% de las 72.000 toneladas de lana que produce anualmente. Tenemos que promover el trabajo y la producción. Son pilares esenciales para lograr el progreso que anhelamos", fue el mensaje que publicó Bullrich en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, las fotos con las que acompañó el mensaje generaron polémica y fuertes críticas a raíz de que algunos usuarios se enojaron por el supuesto maltrato animal hacia la oveja que estaba siendo esquilada.

Patricia Bullrich destacó la importancia de la industria de la lana para el país.

Algunos usuarios incluso malinterpretaron la foto y creyeron que la oveja estaba muerta, pero en realidad la tenían acostada para poder sacarle la lana.

A pesar de que el proceso de esquilado es beneficioso para las ovejas, varios usuarios consideraron de mal gusto las imágenes compartidas por Bullrich a partir de la incómoda posición en la que se encontraba la oveja.

Patricia Bullrich compartió fotos de un esquilado de ovejas en Puerto Madryn.

"Esa foto no suma", "Es de mal gusto", "No era el momento para la foto", "No había necesidad de compartir esto", fueron algunos de los comentarios que recibió Bullrich en su intento por resaltar la importancia de la industria de la lana para el país.