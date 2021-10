El duro mensaje de Rodolfo Suarez: "Tenemos una economía enferma"

El gobernador Rodolfo Suarez habló en el Coloquio de IDEA, el principal foro empresario del país, y usó el tiempo para marcar transferirle a la Nación la responsabilidad por la situación económica y volvió a quejarse por la discriminación que siente hay hacia Mendoza en el reparto de fondos. Suarez compartió panel con los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de Neuquén, Omar Gutiérrez. Los tres buscaron darle una impronta "federal" a un encuentro que tuvo una impronta muy porteña.

El gobernador viajó a Buenos Aires ayer para estar en el panel. Al abrir el juego, volvió a marcar cuáles son las limitaciones para manejar la economía que tiene la Provincia y cuestionó a la gestión de Alberto Fernández. "Todas las política que podamos llevar son limitadas en la medida en que tenemos una macroeconomía que no funciona. Las provincias tenemos pocas políticas económicas para llevar adelante. Las variables macroeconómicas, la falta de confianza, la falta de inversión…los gobernadores poco podemos hacer sobre esos temas", dijo Suarez.

Para él, Argentina venía con una "economía enferma" antes de la pandemia y eso no se ha solucionado. "Venimos de una economía enferma. Creemos que la pandemia puede ser un punto de inflexión", aseguró. Sin embargo cuestionó el rumbo que tomó la gestión nacional. "No son buenas las medidas en el corto plazo. Muchas medidas que se están tomando no sirven. La emisión, con todo lo electoral, esto agrava la situación económica", aseguró. Al igual que durante la campaña, el gobernador buscó marcar un contraste en el manejo de la pandemia entre él y el Presidente. "Hubo muchos errores en el Gobierno nacional. Desde Mendoza siempre levantamos la voz", dijo.

Fue un honor participar en el 57 Coloquio, organizado por @IdeaArg, un espacio de diálogo plural con personas altamente calificadas y empresarios que son los que generan el verdadero empleo genuino en el país. Es un buen lugar para pensar la Argentina que viene.#ColoquioIDEA pic.twitter.com/UOfQAEtOQc — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) October 14, 2021

El gobernador no mencionó ninguna actividad productiva de Mendoza hacia el futuro, pero mencionó la necesidad de que haya acuerdos. "Tenemos que tener una visión común del país, con innovación, con cambios mentales y fortalecimiento de las instituciones. Tiene que haber fuertes cambios políticos", expresó. Uno de los ejes que se trató fue la relación con la Nación. Allí Suarez fue escueto: se quejó por la discrecionalidad en el reparto de fondos y pidió una nueva ley de coparticipación, algo políticamente inviable en el corto plazo. "Mendoza es castigada, porque está al fondo de la tabla de reparto de fondos discrecionales. Hay que dar el gran debate de los recursos nacionales", finalizó.

La presentación fue incómoda porque Omar Perotti estaba de manera remota y ocupó la mayor parte del tiempo. Suarez y Gutiérrez se mostraron molestos por eso y tampoco hubo preguntas ni extensión del tiempo. Antes había hablado el ministro Matías Kulfas, quien presentó algunas líneas de trabajo para el desarrollo productivo, entre ellas la polémica ley de hidrocarburos.