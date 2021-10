Voto joven: la prueba de fuego que vivieron los candidatos en un colegio

Las elecciones de noviembre se acercan y los partidos políticos buscan sacar redito de aquellos sectores que resultan cruciales para aumentar su caudal de votos. En esta ocasión, fue el voto juvenil el objetivo de los candidatos que este miércoles al mediodía acudieron a las instalaciones del Colegio Universitario Central (CUC) para exponer sus ideas frente a cientos de estudiantes que por iniciativa propia organizaron el evento. Los ejes principales fueron Educación y conectividad, Géneros y Diversidades, Crisis ambiental y desarrollo sostenible y Economía y Empleo.

La dirigencia política, acostumbrada a brindar conferencias de prensa de forma más protocolar, se encontró con que los estudiantes no tenían pelos en la lengua y querían respuestas concretas sobre los temas abordados.

Julio Cobos, Mariana Juri, Anabel Fernández Sagasti, Martín Aveiro, Marcelo Romano, Lautaro Jiménez, Mercedes Llano, Jorge Pujol y Carlos Iannizzotto fueron los aspirantes a llegar al Congreso de la Nación que se sentaron durante dos horas a intercambiar ideas con los jóvenes y -como es costumbre- lanzarse chicanas entre ellos.

Al hablar de brecha digital y el ámbito educacional, Mercedes Llano (Vamos Mendocinos) sostuvo: "La única esperanza que le queda a nuestro país es la educación. Una de altísima Calidad y altísima exigencia. La escuela debe constituirse en un ámbito de crecimiento y no en uno de adoctrinamiento".

"Ya escuchamos los ejes, pero queremos saber propuestas de forma detallada. ¿Cuáles serían las soluciones?", expresó una alumna de forma contundente y con destino a toda la mesa.

Allí, brevemente, Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda) manifestó que se necesita una "Ley de acceso universal a la conectividad educativa"

En tanto, Marcelo Romano (Partido Verde), dijo que es necesario que "haya acceso universal a internet".

Los candidatos acudieron al colegio

La cuestión de Salud mental, prioritario para los asistentes, fue el asunto que tomo relevancia y generó murmullo. En relación a políticas concretas acerca de la prevención en este tema, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) esgrimió que "cada colegio tiene que tener un equipo de Salud mental, aparte del equipo pedagógico".

"La Salud mental en Mendoza es un desastre. Lo que pasa es que no tenemos estadísticas", sentenció Jorge Pujol (Compromiso Federal).

Por otro lado, Mariana Juri (Frente Cambia Mendoza) se diferenció y dijo que "hay que hacer una ley de emergencia para contener a quienes no estuvieron en la escuela en la pandemia".

Posteriormente, Jiménez cargó contra lo expresado por los otros candidatos y agregó: "Se hacen propuestas de ley de salud mental que se desfinancian. Si ustedes no luchan, esas leyes van a quedar en nada".

El plato fuerte, y quizás el más incómodo, fue cuando una joven se acercó al micrófono y preguntó "¿por que no igualamos el sueldo de legisladores al de los docentes?", lo que generó aplausos por parte de sus compañeros.

En ese sentido, desde el Frente de Izquierda se defendieron. "El sueldo mínimo del docente tiene que cubrir la canasta familiar. Para ganar 250 mil pesos un chico de Rappi tendría que irse pedaleando a Canadá y volver para llegar a ese sueldo", afirmó Jiménez.

En lo que respecta a género y diversidades, Fernández Sagasti y Carlos Iannizzotto fueron quienes más hicieron ruido con sus exposiciones. La senadora peronista no dudó y apuntó contra el gobierno de Rodolfo Suarez. "Para Cambia Mendoza no es una temática de prioridad. Con Florencia Romano no dieron la cara los funcionaron responsables. Hay 15 funcionarios denunciados y nunca pasó nada", dijo.

Asimismo, Iannizzotto (Partido Federal) sorprendió al mencionar que tiene un proyecto para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

El cambio climático parece ser una forma casi infalible de acercarse a los sectores juveniles. La agenda actual marca una inclinación hacia políticas ambientales. Es por ello que al ser ocuparse de esa parte del eje, las respuestas fueron un compendio de acusaciones entre partidos, sin profundizar en transformaciones profundas.

"Con las nuevas generaciones se puede conectar la crisis climática con la justicia social. Sabemos que las consecuencias del cambio climático afectan a todos, pero sobre todo a los sectores vulnerables. Tiene que salir la Ley de Humedales", sostuvo y añadió irónicamente: "Lo que pasó con la Ley de Etiquetado Frontal tiene que ver con la Ley de Humedales porque hay intereses".

El fuego cruzado continuó y fue Romano quien acusó a Sagasti de haber estado del lado de Suarez en 2019 cuando salió a flote la discusión por la mega minería en la provincia.

Desde el estudiantado consideraron que "el balance del debate fue positivo" y que cumplieron las expectativas, pero, por su parte, otros llegaron a la conclusión de que lo sucedido muestra que para los candidatos "es todo en contra del otro y nada por el país". "A mí eso no me sirve", concluyó un grupo de adolescentes.

Sin dudas, un colegio secundario es un territorio hostil para buscar votos.