Leandro Santoro cruzó a Aníbal Fernández por las amenazas a Nik

El primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) en la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, se refirió esta mañana al mensaje intimidante que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le envió vía Twitter al humorista y caricaturista Nik, asegurando que no le "gustó" lo sucedido.

Luego del enorme escándalo desatado en las últimas horas por la publicación en la cual Fernández respondió una crítica de Nik al Gobierno nacional con una amenaza velada contra sus hijas, haciendo mención al colegio al cuál asisten, Santoro tomó distancia del flamante funcionario del Gabinete.

"No me gustó lo de Aníbal Fernández. Cualquier referencia directa o indirecta a los hijos es inaceptable", expresó Santoro en diálogo con Radio La Red. Además, agregó: "No creo en la personalización, no ayuda a la política”.

Por su parte, esta mañana el propio Fernández realizó declaraciones al respecto, asegurando que no hubo "ningún agravio" en el mensaje enviado a través de las redes sociales al caricaturista.

En ese sentido, confió que durante la noche del lunes le envió un mensaje de WhatsApp a Nik con un pedido de disculpas: "Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos”, expresó el ministro de Seguridad.