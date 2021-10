Jorge Lanata fulminó a Aníbal Fernández por sus amenazas a Nik

El periodista Jorge Lanata habló sobre lo ocurrido entre el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el historietista Nik, y criticó en duros términos al funcionario por la intimidación pública que llevó a cabo en Twitter contra el dibujante.

"Qué cosa lo de Aníbal, me quedé impresionado. Realmente es fuerte, es ridículo, es una cosa... empezó la campaña", sostuvo Lanata en el comienzo del programa "Lanata sin filtro".

"Es Aníbal, la realidad siempre es peor de lo que uno imagina, para bien y para mal. Siempre, cuando pasa algo, supera lo que uno imaginó", reflexionó el conductor, sorprendido por la intimidación pública de Fernández.

Aníbal Fernández se vio envuelto en una polémica por su cruce con Nik.

"Vos no te imaginás que el ministro de Seguridad de la Nación va a amenazar a un dibujante, o sea es algo que no te imaginás, menos con los hijos", se lamentó Lanata.

Y agregó: "Vos ya no te imaginás que lo amenace a él, pero vos sabés que en política hay una línea que no se cruza. En general no se habla de los hijos de la gente, a menos que tengan participación política. En ese caso sí se habla, pero siempre con respeto".

El dibujante Nik se sintió amenazado por el mensaje intimidante de Aníbal Fernández.

Luego el periodista recordó cuando le pegaron durante la presidencia del fallecido Carlos Menem. "Una vez me pegaron en la calle y fui a putearlo a Kohan, que era mi fuente en aquel momento, y a decirle ‘mirá, esto no’, porque estaba mi hija Barbarita en el auto. Hay límites que no se pasan, hay cosas que no hay que hacer. No me gusta vivir en un país en donde el ministro de Seguridad amenaza a los hijos de otro", completó Lanata.

El cruce entre Aníbal Fernández y Nik

La polémica entre el ministro y el dibujante surgió luego de que Nik publicara un tuit criticando al Gobierno y el funcionario lo cruzara mencionando la escuela ORT, donde estudian las hijas del historietista.

Nik se sintió amenazada y el mensaje de Aníbal Fernández generó un gran repudio en varios políticos de la oposición, quienes cuestionaron al ministro de Seguridad por su actitud intimidante.