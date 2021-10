Tras el agravio por Twitter, Nik denunciará a Aníbal Fernández

Luego de que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, utilizara su cuenta de Twitter para hostigar al historietista Cristian Dzwonik, conocido como Nik y creador de Gaturro, el dibujante denunciará al funcionario ante la Justica, según consignó LA NACIÓN.

El conflicto se da en consecuencia de que Nik publicara un tuit con fuertes críticas al Gobierno nacional. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”, expresó el historietista.

La opinión de Dzwonik generó que Fernández le respondiera en tono amenazante: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces. O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito ¿Lo conoces?".

Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT.

¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito?

Excelente escuela lo garantizo.

Repito… ¿Lo conoces?https://t.co/tNHkDcSeP1 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 10, 2021

Precisamente, ORT es el acrónimo de Organización Revolucionaria de Trabajadores, es la denominación de instituciones educativas judías, de índole privada. Pertenece a ORT Argentina, una organización judía no gubernamental dedicada a la educación, fundada en 1936 y vinculada a ORT Mundial.

De esta manera, Nik manifestó su descontento con lo dicho por el ministro de Seguridad y mencionó que recurrirá a la Justicia. “A partir de mañana, que es día hábil. Es un tema serio, no solo por mí sino por todos los ciudadanos de a pie. No es lo mismo luchar contra cualquier persona que con un ministro de Seguridad. Siempre he recibido ataques y amenazas del Gobierno, también de los medios ultrakirchneristas. Pero lo que me asustó esta vez es que se metan con tus hijos. Tengo dos hijas que van a la ORT. Justo el ministro de Seguridad produce inseguridad un día feriado”, indicó.

Y agregó: “Ese tufillo clasista que pone en el tuit como si un colegio viniera a introducir la variante delta a la Argentina, como diciendo ustedes que pueden bajar al exterior. También hay un tufillo antisemita del fanático promedio: por Alberto Nisman, por la AMIA. Este gobierno tuvo actitudes que rozan el antisemitismo”.