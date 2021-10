Javier Milei destrozó a Axel Kicillof con una frase demoledora

El candidato a diputado nacional Javier Milei tildó a Axel Kicillof como un "chico" que "no es peronista" porque "toma una medida populista" que termina "hundiendo a los pobres", en referencia al plan del gobernador bonaerense de pagarles el viaje de egresados a miles de estudiantes del último año de secundaria.

Durante el lanzamiento de un programa de reactivación del sector turístico, Axel Kicillof anunció que el gobierno bonaerense le pagará el viaje de egresados a unos 220.000 alumnos que están en el último año de secundario, tanto en escuelas públicas como privadas de esa provincia. Dicho subsidio será de 30.000 pesos por estudiante y según algunas estimaciones insumirá alrededor de 6.600 millones de pesos.

Al igual que otros dirigentes opositores, Javier Milei expresó su "indignación" por el proyecto de Kicillof: "Argentina tiene problemas mucho más importantes. Me parece que no entiende el problema que tenemos con un 40% de pobreza y 11% de indigentes ni la situación de los chicos en la provincia de Buenos Aires, que es horrible. O sea, les va a pagar el viaje de egresados cuando 7 de cada 10 pibes no cubren sus necesidades".

"Es increíble que este muchacho (Axel Kicillof) tenga un título de economista", soltó Milei durante una entrevista en el programa Comunidad de negocios, del canal LN+, y advirtió que la propuesta del gobernador bonaerense "no será gratis", porque se terminará pagando "con déficit fiscal financiado con la emisión monetaria; es decir, que lo va a pagar con un impuesto inflacionario recontra regresivo y que impacta entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los que menos tienen".

Haciendo hincapié en que el objetivo primordial de Kicillof es "reconquistar a los jóvenes", el candidato de Avanza Libertad resaltó que el mandatario kirchnerista "toma una medida populista que hunde a los pobres", por lo que "claramente este chico no es peronista".

"Hay muchísima desesperación. Es un error técnicamente grosero", subrayó.

Por otro lado, Javier Milei fue consultado sobre cómo será su estrategia de alianzas en el Congreso en caso que acceda a una banca en Diputados: "Siempre dije que tengo una clara visión de cómo debería ser encarada la política en la Argentina. En un lado estamos los que defendemos la libertad, o sea liberales, libertarios, la derecha, los conservadores, el peronismo federal y republicanos, el menemismo y los ‘halcones’ (del PRO); del otro lado quedarían las ‘palomas’, los radicales (que son la Internacional Socialista), la Coalición Cívica (que son más socialistas que los radicales) y el kirchnerismo".

"Voy a llevar una discusión al plano moral, donde no hay lugar a error. Hay cosas que no voy a hacer: subir y crear nuevos impuestos, ir contra la libertad, la propiedad y contra la vida. Del otro lado está toda la casta", destacó.