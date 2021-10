Aníbal Fernández se defendió por su polémico tuit

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a realizar una publicación en su cuenta de Twitter luego del cruce que mantuvo con el dibujante Cristian Dzwonik, mejor conocido como Nik, y que derivó en el creador de Gaturro expresara sus intenciones de recurrir a la Justicia. "No amenacé a nadie", sostuvo el funcionario.

"Alejandro, te estás subiendo las medias y la foto es de carnet. No amenacé a nadie. Le dije a Nik que, de sentirse amenazado, me disculpaba. No se me caen los anillos. Solo que no hago daño", dijo Fernández en su cuenta de Twitter al citar a un usuario que lo cuestionó.

Por otro lado, Nik dijo el diálogo con La Nación + “Aníbal me mandó un mensaje a mi WhatsApp y un mail horrible. El jefe de prensa de Aníbal me habló en un tono riéndose y le dije que no quería hablar en esos términos porque me quería dar la impresión de que es el estilo de él. Después Aníbal me mandó un mensaje a mi WhatsApp, que tampoco sé cómo lo tiene, tiene todos los datos del universo”

Y agregó: "Me mandó un mail horrible que no voy a mostrar nunca porque me habla de plagios. En vez de pedir disculpas, en vez de hablar de los chicos que están en el medio de todo esto, mis hijas que hoy lloraron, este señor porque se le ocurre escribir un mail amenazante tomando datos que no sé quién se los pasó. Estaría bueno que el ministro diga de dónde toma los datos personales de tus hijos”.

El conflicto

El cruce se produjo en consecuencia de una publicación de Nik con fuertes críticas al Gobierno nacional. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”, expresó el historietista.

Por lo que la opinión de Dzwonik generó que Fernández le respondiera en tono amenazante: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces. ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito ¿Lo conoces?".