El estado judicial de Cristina Kirchner completo y el futuro que podría esperarle

Desde que la fórmula Fernández-Fernández llegó al poder los vientos en Comodoro Py cambiaron. A través de sus abogados, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, viene realizando distintos planteos cuyo eje central, en su mayoría, es el lawfare. Esta es su principal estrategia de defensa en las causas donde está imputada/procesada y en vísperas de juicio oral, acusando de este modo una persecución por parte del gobierno de Mauricio Macri desde diciembre de 2015 hasta que dejó el poder, en 2019.

CFK no ha tenido una mala performance en materia jurídica.

Por una parte, y teniendo en cuenta que en dos causas donde pidió ser escuchada en audiencia oral pública logró ser sobreseída, queda evidenciado que no ha tenido una mala performance en materia jurídica.

Primero, dólar futuro. En aquella audiencia desarrollada el 4 de marzo de este año ante la sala 1 de la Cámara Federal de Casación señaló: “Cristina Fernández de Kirchner fue acusada de que con los contratos de dólar futuro beneficiaba a sus amigos. Y la realidad es que ningún amigo mío ni ningún funcionario de mi gobierno tenía dólar futuro. Quienes lo tenían eran los amigos de Macri y cuando llegaron al gobierno pagaron la tasa de interés que le iban a pagar a sus contratos sabiendo que iban a devaluar”. Y fue más allá, “habían venido a eso, a devaluar. Nada les importó. Decían que el precio de la economía se movía al precio del dólar blue. ¡Minga! El precio del dólar era $9,74 y los precios de la economía estaban con dólar a $9,74. Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese Gobierno ganara las elecciones y a que hicieran lo que hicieron”.

La Corte Suprema dijo que no había existido perjuicio para el Estado en la causa dólar futuro

El 13 de abril, los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, entendieron que debía cerrarse la investigación luego de la pericia de la Corte Suprema, la cual estableció que no había existido perjuicio para el Estado. También aseguraron que las cuestiones de política económica no son judiciables. Esto fue apelado por el fiscal Raúl Pleé, que entendió que debía desarrollarse un juicio.

La vicepresidenta pidió audiencias orales y públicas en las causas del dólar futuro y del Memorándum con Irán

Luego vino la causa Memorándum con Irán. Había que fijar fecha pero las defensas hicieron planteos de nulidad basándose en la visita de dos jueces de Casación al expresidente Macri durante el período que reabrieron el expediente, que había sido cerrado por inexistencia de delito. El Tribunal Oral Federal 8 hizo lugar al pedido de realizar los planteos en audiencia oral y pública. Allí, a pocas horas de comenzar la feria judicial de invierno, la vicepresidenta dijo: “Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación”. Al respecto, el jueves pasado por la tarde, a poco de comenzar el feriado, los jueces José Michilini, Daniel Obligado y Gabriela López Iñiguez decidieron sobreseer a todos los imputados al entender que no había delito y que hacer un juicio sería un dispendio jurisdiccional. En efecto, las querellas y el fiscal Marcelo Colombo adelantaron que apelarán la resolución.

Los otros procesos que pesan sobre Cristina Fernández de Kirchner

Causa Vialidad: Conocida como el direccionamiento de obra pública en favor de Austral construcciones, la empresa de Lázaro Báez. En pleno debate oral ante el Tribunal Federal 2. Allí la vicepresidenta declaró en indagatoria y entre algunas manifestaciones esbozó: “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”. ante la consulta de los jueces si contestaría preguntas, en tono enojado dijo “preguntas? Preguntas son las que tienen que contestar ustedes”. Hoy el proceso está en etapa de testimoniales.

Ruta del dinero K: En esta causa donde está condenado el empresario Lázaro Báez y sus 4 hijos junto a otros imputados por lavado de dinero, la vicepresidenta tiene falta de mérito. Hace pocos días la Cámara Federal ordenó al juez Casanello definir la situación procesal y cerrar el expediente. Esto es definir si la sobresee o la procesa. Todo se inclina a que ante la falta de pruebas el magistrado se incline por la primera opción. Por la causa conocida como "ruta del dinero k" están condenado el empresario Lázaro Báez y sus 4 hijos

Hotesur y Los Sauces: Elevada a juicio oral ante el Tribunal Federal 5. Comparte imputación con sus hijos y los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, por presunto lavado. Se encuentra en etapa de pericias previó a definir fecha de inicio de debate.

Cuadernos y conexas entre ellas cartelizacion de la obra pública, corredores viales, subsidios a trenes y colectivos: Elevada a juicio ante el Tribunal Federal 7 como jefa de una asociación ilícita. Aún sin fecha de inicio. Hay planteos en la Corte que buscan declarar nulos los testimonios de los arrepentidos.

Uso de aviones para traslado de muebles al sur: La Cámara de Casación revisará el procesamiento dictado contra la vicepresidenta por peculado por uso de aviones oficiales para el traslado de muebles a Calafate y Río Gallegos. La semana pasada los jueces por mayoría aceptaron un planteo de su defensa que cuestiona la decisión del fallecido juez Claudio Bonadio por arbitraria y parcial.

Documentos históricos: El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó el sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa por la tenencia de documentos históricos. Una carta de San Martín a O’Higgins y el prontuario de Hipólito Yrigoyen. La fiscal Alejandra Mángano promovió el cierre por entender que no estaba claro que hubiera existido un delito pero que, de haber existido, ya no podía juzgarse por el paso del tiempo. El expediente estuvo en manos de Bonadio pero cuando la Cámara cambió el delito por el que se acusaba a la vicepresidenta volvió a instrucción donde Mangano hizo algunas nuevas medidas.

Última palabra

A todas luces, los caminos de estas causas conducen a la Corte Suprema. Finalmente, será el Máximo Tribunal del país el que terminará definiendo sobre los procesos debido a la cantidad de planteos de una y otra parte.

Habrá que ver si los ministros se ponen de acuerdo a la hora de resolver las cuestiones más teniendo en cuenta que desde el 1 de noviembre habrá un integrante menos cuando la jueza Elena Highton de Nolasco deje su cargo y no se avizora que esa vacante pueda suplirse rápidamente.