Por anticipado: Waldo Wolff denunció que el Gobierno le hará una "opereta"

El diputado nacional Waldo Wolff denunció públicamente que el Gobierno nacional está por lanzar una "operación" en su contra en la que será denunciado por tener empleadas domésticas en negro.

A través de un breve mensaje publicado anoche en su cuenta de Twitter, Wolff acusó al Ejecutivo de planear una falsa acusación en la que se asegurará que maneja relaciones laborales irregulares con su servicio doméstico.

De hecho, el legislador opositor sostuvo que dicha "operación" fue planificada para "tapar" la polémica que envuelve a la titular del Inadi, Victoria Donda, quien fue acusada por su exempleada de mantenerla en negro durante varios años y de ofrecerle un cargo en el organismo o un plan social a cambio de su silencio.

"Mañana el Gobierno, a través de sus operadores, va a salir a hacer una opereta diciendo que tenía empleadas domésticas en negro para tapar el escándalo de Victoria Donda, que a sus problemas los quería resolver con planes. Me banque 1000 operetas. Me bancaré esta también", escribió en la red social del pajarito.

Solo una hora antes de su anticipo en las redes, Wolff había manifestado en el programa Ya somos grandes, del canal TN, su descontento con la gestión del presidente Alberto Fernández en materia económica y sanitaria, al señalar que "el problema de este Gobierno es el proyecto integral que tiene de tapar todo con parches, de echarle la culpa a la gente con los problemas que ellos causan y de no conversar".

"Las medidas siempre son discutibles, conversables o consensuales, pero este es un Gobierno que no consensúa: el Jefe de Gabinete no viene al Congreso y no se reúne con la oposición. No hay un proyecto integral", añadió.