La firme postura de Suarez ante las nuevas medidas

Rodolfo Suarez y los otros gobernadores esperan. Pero como pocas veces desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández la presión desde abajo se siente. Tanto que obligaron al presidente a recalcular y menguar el impacto de las medidas que pretende instalar en todo el país para bajar el impacto de la segunda ola de contagios. El problema para Fernández es la falta de alternativas para enfrentar la pandemia.

El que avisa no traiciona, aseguran. Pues Suarez avisó: en Mendoza no habrá restricción horaria y las pautas de convivencia se mantendrán como hasta ahora; sin tope horario. El Gobernador de la provincia incluso asegura que en caso de que quieran imponer cambios desde la Nación, en la provincia no acatarán. El mendocino planteó esa disidencia en la reunión con Alberto Fernández. El presidente, aseguran, consideró lógico el planteo por la situación sanitaria que se vive en Mendoza. La cantidad de casos no han crecido como en otros distritos.

Hasta ahora Suarez había planteado disidencias, pero había respetado las decisiones del Presidente. Solo abrió más la economía cuando Fernández le dejó alguna puerta abierta en los decretos que reglamentaban la cuarentena. Ahora, habría rebeldía. Igualmente no sería necesario: el Gobierno nacional sugeriría las restricciones para algunos distritos, en vez de obligar. "Igual vamos a esperar porque no queremos sorpresas", explicaron desde el Gobierno de Mendoza.

Algo similar sugieren en Córdoba, Río Negro y Neuquén, pero no tanto por decisión política sino por presión de los sectores económicos.

El Gobierno nacional buscó hasta ahora forzar acuerdos. O comunicar acuerdos que no eran reales. Pasó con la respuesta al nuevo pico de casos, donde se mencionó que los gobernadores coincidían, y también con los cambios en las retenciones. En esa oportunidad la Nación también comunicó un acuerdo entre "todos" los gobiernos. Pero envió un comunicado donde se incluía solo a 18 provincias.