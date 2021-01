Nicolás Wiñazki: el restaurante que le prohibió la entrada y cómo piensa accionar

El restaurante "Graf Zeppelin" le prohibió la entrada a Nicolás Wiñazki y su familia por su inclinación política que expresa constantemente en el canal TN. El periodista aseguró que no planea tomar medidas legales, pero afirmó que necesitaba hablar del tema para que no vuelva a pasar.

El hecho ocurrió en diciembre cuando Wiñazki decidió ir al restaurante ubicado en Ciudad Jardín, en El Palomar, para festejar el egreso de jardín de infantes de una de sus hijas junto a su familia. Un lugar que frecuentó en varias oportunidades.

“Era la primera vez que salía a cenar con mi familia, estaba mi mamá, mi suegra, mis hijos, y cuando le dije cuántos éramos me dijo que no me iba a poder atender”, contó y expresó que rápidamente se dio cuenta que tenía que ver con su trabajo.

"No sos más bienvenido", le dijo el supuesto dueño del local y Wiñazki con su familia se retiró sin generar escándalos. Sin embargo, la noticia se hizo viral en Twitter cuando un usuario dio a conocer lo ocurrido.

Su padre, el también periodista y filósofo Miguel Wiñaski, respondió a esa publicación calificando el hecho como "intolerantes" y "antidemocráticos", mientras que la periodista Teresita Ferrari se sumó al apoyo:

”Mi absoluta solidaridad con Nicolás Wiñazki a quien no dejaron entrar en el restaurante Graf Zepelín de Ciudad Jardín por no ser K. Esta vez no le tenemos miedo”.

El restaurante Graf Zeppelin de Ciudad Jardín no ofreció declaraciones públicas al respecto ni tiene movimiento reciente en su cuenta oficial de Instagram.

Wiñazki no tomará medidas legales

Nicolás Wiñazki aseguró que no tomará medidas legales y en su momento no tenía pensando hacerlo público, pero que "le parece bien que se haya viralizado" porque "estas cosas no pueden pasar".

Sin embargo, dejó en claro que su intención no es "cancelar el lugar" ni alienta que no se vaya más al lugar: "El derecho no es discrecional, tiene que estar explicado el porqué. No puede ser que te discriminen por ideología, por raza, por vestimenta, por apariencia o, como en este caso, por el trabajo de uno".