Nicolas Wiñazki rompió el silencio y habló del episodio en el que terminó echado de un restaurant

El periodista Nicolás Wiñazki rompió el silencio y habló con el portal Teleshow sobre el tenso episodio que vivió junto a su familia en un restaurante.

Hace unos días, el conductor se disponía a festejar que su hija de cinco años había terminado el jardín de infantes y se dirigieron a Graf Zeppelin, un reconocido local en el que el periodista pidió mesa para ocho personas, y terminó con una respuesta fulminante.

“Era la primera vez que salía a cenar con mi familia, estaba mi mamá, mi suegra, mis hijos, y cuando le dije cuántos éramos me dijo que no me iba a poder atender. Enseguida me di cuenta que era por mi laburo”, contó Wiñazki.

Sin embargo, el dueño del local fue contundente: “No sos más bienvenido”. Para evitar la escalada del conflicto, el periodista y su familia se retiraron del lugar.

Frente al insólito hecho, el conductor comentó: “Mi esposa se enojó más que yo y hoy me hizo notar que el dueño nos dijo que le habíamos hecho mal a la Argentina. La verdad, un disparate. Nunca me peleé y no quería arruinar ese momento familiar en el que mi hija había egresado del jardín, pero es una Argentina delirante".

Luego agregó: “En su momento no tenía pensado hacerlo público, pero ahora me parece bien que se haya viralizado. No aliento para nada que no vayan más al lugar, pero estas cosas no pueden pasar. El derecho de admisión no es discrecional, tiene que estar explicado el por qué. No puede ser que te discriminen por ideología, por raza, por vestimenta, por apariencia o, como en este caso, por el trabajo de uno”.

Cuando el mencionado portal le preguntó si piensa iniciar alguna acción legal, Wiñazki remarcó: “La verdad no lo pensé. Para aplicar el derecho de admisión y permanencia tienen que cumplirse determinadas cosas que obviamente no se habían cumplido. Pero ahora estoy de vacaciones”.