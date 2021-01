Qué vacunas negocia el Gobierno por la demora de la Sputnik V

El Gobierno esperaba terminar enero con 5 millones de Sputnik V en el país, con todo listo para comenzar el cronograma de vacunación masiva. Sin embargo, la realidad tiró por la borda los planes de la Casa Rosada.

A raíz de esta situación, desde el Gobierno han decidido bajar el exitismo y ya no harán anuncios de difícil cumplimiento. "No queremos hacer anuncios cuya concreción ya no depende del Gobierno", indicaron desde el entorno presidencial.

La esperanza del Gobierno es que Rusia mejore sus entregas en febrero y que también ingresen un millón de vacunas chinas. Además, algunos creen que también podrían llegar las primeras dosis de AstraZeneca, que se esperaban para marzo.

El Gobierno se encuentra negociando la vacuna de Sinopharm, la compañía farmacéutica estatal de China, y espera adquirir un millón de dosis para febrero. La negociación está a cargo del nuevo embajador en Beijing, Sabino Vaca Narvaja. La Anmat todavía aguarda la información de la vacuna china para avanzar con su aprobación.

Lo positivo es que las vacunas de Sinopharm ya están fabricadas y lo que habría que negociar es cómo se efectúa la entrega. En tanto las vacunas de Oxford-Astrazeneca, que se esperaban para marzo, podrían adelantarse unos días y comenzar a llegar en febrero.

El Gobierno tiene apuntado el siguiente cronograma: 1,1 millones en marzo, 4,6 millones en abril, 4,6 millones en mayo, 3,4 millones en junio y 8,5 millones en julio.

Según consigna La Nación, el pasaje a la producción en escala de la vacuna creada por el Instituto Gamaleya presentó varias dificultades. La razón no revelada es que tras la transferencia de tecnología a los centros de producción en Corea del Sur e India complejizaron los controles de calidad por temor a que un error provoque graves críticas contra Putin.

Las autoridades rusas le propusieron al Gobierno un "catch up" para ponerse relativamente al día con las entregas con una demora de tres o cuatro semanas. "Estamos trabajando con una readecuación del cronograma lo más realista posible. El objetivo de máxima sigue siendo que culminen la entrega de las 20 millones de vacunas a fines de marzo", indicaron en Casa Rosada.

El otro contrato que la Argentina ya tiene firmado, el del sistema Covax, daría sus frutos más adelante. Por ese mecanismo, que reparte vacunas entre un consorcio de países, el país tiene comprometidos 9 millones de dosis, pero aún no hay fecha de entrega.

Las otras negociaciones de la Argentina son las que se llevan adelante con la asociación chino-canadiense CanSino Biologics y con la norteamericana Moderna. Pero estos laboratorios ofrecen proveer a la Argentina "recién en el tercer trimestre".

Con Sinovac, el laboratorio chino que le entregó dos millones de dosis a Chile esta semana, y que cerró acuerdos con Brasil y Colombia, las tratativas están frías. Con Pfizer las negociaciones quedaron en un limbo jurídico: la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, había tenido un acercamiento con los ejecutivos de la filial argentina, luego de que las negociaciones se empantanaran por la ley de vacunas.

La nueva meta que se fijan en el entorno de Fernández es "llegar al otoño con los 12 millones de personas que integran los grupos prioritarios vacunados", aunque el optimismo inicial comienza a reducirse.