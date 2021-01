La pelea caliente en la TV, el interés común entre el los K y el JxC y el candidato del PJ que ahora es del Pro

El interés común entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio

El Gobierno nacional y la oposición tienen cada vez más diferencia. Pero en política es necesario acordar, aún en momentos de máxima tensión. Pues en el kirchnerismo habían comenzado a trazar algunas líneas de llegada a referentes del radicalismo y el Pro para consensuar temas en los que están de acuerdo por coincidencias estratégicas. Es lo que ocurre con la realización de las elecciones primaras: hay gobernadores del PJ que quieren eliminarlas y presionan al Presidente Alberto Fernández para que así sea. Pero en Casa Rosada, y sobre todo en el Instituto Patria, se oponen. Por eso el ministro del Interior Wado de Pedro no activa el pedido de los gobernadores y, en cambio, buscaba algún apoyo de la oposición. Pero, claro, todo se demora. En ese plan hubo un intento de diálogo entre De Pedro y Alfredo Cornejo. Los emisarios hicieron su trabajo, pero el llamado de Wado no ocurrió. "Se supone que en eso somos aliados. Pero hubo un intento de llamado a pedido de Casa Rosada. No hubo respuesta. Tampoco vamos a rogar", describió un testigo de la rosca.

Esa relación distante es la misma que se mantiene en otros ámbitos. Casi no hay instancias de diálogo. En las próximas semanas habrá otro intento: el ministro de Economía Martín Guzmán quiere dialogar con Cornejo, Rodríguez Larreta e incluso si hace falta con allegados a Macri para buscar unanimidad en el apoyo a la renegociación de la deuda con el FMI. Pero, como se sabe, del dicho al hecho....

Corte: detrás de escena de un fallo caliente

La Suprema Corte emitió finalmente la sentencia en la que se interpreta la Constitución para saber qué requisitos se necesitan para ser miembro de ese cuerpo. Más allá de esa controversia, el fallo tiene varias connotaciones. Primero, se firmó. Y no es poco: el año pasado la tensión en la Corte era tal que quedó al borde de una crisis institucional sin precedentes. Hubo un acuerdo tácito para que no explote todo. También ocurrió en plena feria. Enero fue un mes de mucho trabajo político dentro del máximo Tribunal. Pero las diferencias siguen y quedaron plasmadas allí. La capilaridad de la política en la Corte no cesa. Las tensiones tampoco. Y hay quienes aseguran que eso hace mella en el trabajo de los jueces que, dicen, hay casos en los que se sienten condicionados por unos y otros. Las presiones existen y seguirán. La diferencia se puede hacer en la forma de recibir esas presiones: si los jueces y la Corte las absorben, o si saben repelerlas para mantener independencia.

La disputa por el prime time periodístico: cambios en los canales y versiones encontradas

La política se juega en gran parte en la televisión. Los canales de noticias se transformaron en escenarios clave y la disputa por la audiencia crece entre las señales de cable y aire. También por captar algunas de las figuras periodísticas que copan las pantallas de la Ciudad de Buenos Aires.

Los pases habían comenzado el año pasado pero ahora se produjo el éxodo para potenciar a la señal que más se ha fortalecido: La Nación +. Ese canal tuvo complicaciones para tener relevancia en cuando a la audiencia, aunque es la que lograba mejor calidad de contenidos. Pues lo que ocurrirá desde mañana será un cambio de modelo: la programación fue cedida a Juan Cruz Ávila, quien llega a la conducción del canal con las figuras que trajo desde América, a quienes le suma otros nombres de TN. El perfil de La Nación había comenzado a cambiar con la incorporación de algunos periodistas más relacionados con el show televisivo que con la sobriedad del la marca centenaria. Ocurrió con Luis Majul por ejemplo. Ahora llegan más: a los nombres ya instalados como Carlos Pagni (que fue el primero en mudarse hace años desde TN), Luis Majul, se suman Jonatan Viale, Alfredo Leuco, periodistas histriónicos como Eduardo Feinmann y otras figuras como Paulino Rodrigues y Juan Manuel “el Rifle” Varela.

En el ambiente político del oficialismo se agitó la versión que "Mauricio Macri" es quien puso los recursos para potenciar esa señal. Lo cierto es que sí ocurrió una especie de gerenciamiento tercerizado a través de Ávila, quien dejó de trabajar con Daniel Vila y vació a América. Ahora se espera el contraataque, pero sobre todo desde la señal de Constitución, es decir TN. América queda en una posición política compleja: sin muchas de sus figuras y muy atado al oficialismo, sobre todo por la cercanía y la facilidad de sus dueños para otros negocios.

Un peronista en el Pro: sigue la "caza" de afiliados

El Pro de Mendoza tuvo un mes de enero agitado. Es que en Mendoza habrá internas para la sucesión y los sectores enfrentados buscan afiliados para dar pelea. Allí hay muchos independientes, demócratas y también peronistas que se acercaron. Uno de los que se afilió al partido fundado por Mauricio Macri es Guillermo Pardal, el hijo del quien fuera intendente de Guaymallén por el peronismo y que participó de internas dentro del PJ. De hecho amagó a ser candidato a intendente, pero declinó a pedido de Anabel Fernández Sagasti y para "que Cristina vuelva". Ahora se sumó al pro: Pradines le firmó la ficha de afiliación.