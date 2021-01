No resiste el archivo: el tuit viral de Alberto Fernández contra Sebastián Piñera

El archivo "tuitero" del presidente Alberto Fernández volvió a jugarle una mala pasada este miércoles cuando se viralizó un tuit en el que criticaba al presidente chileno Sebastián Piñera y lo vinculaba con Mauricio Macri y Donald Trump.

"Miren con qué orgullo el Presidente de Chile @sebastianpinera (amigo dilecto de Macri) le muestra a Trump que la bandera de su país es parte de la bandera norteamericana... PIÑERA y MACRI... todo tiene que ver con todo...", escribió Fernández en su cuenta de Twitter el 29 de septiembre de 2018.

Lo curioso es que un seguidor de Fernández cuestionó su mensaje y hasta anticipó lo que podía ocurrir. "Si volvés al Gobierno, ¿con qué cara vas a mirar a un tipo que va a ser uno de tus principales socios (Chile)? ¿Por qué siempre nos gusta pelearnos con el mundo, Alberto?", le preguntó el seguidor al actual mandatario.

"No lo tomes a mal. Piñera no es Chile. Y en este momento Chile está conmocionado por la actitud de su presidente. Solo aclaro y doy una muestra", respondió Fernández y compartió un tuit de un ciudadano chileno en el que aseguraba: "Yo no voté por este estúpido".

Este martes, Fernández estuvo de visita en Chile y realizó una declaración conjunta con Piñera pidiendo "profundizar los vínculos" entre ambos países.

No lo tomes a mal. Piñera no es Chile. Y en este momento Chile está conmocionado por la actitud de su presidente. Solo aclaro y doy una muestra pic.twitter.com/kTqaDMXBp9 — Alberto Fernández (@alferdez) September 30, 2018

La visita a Chile fue la primera escala oficial de una hoja de ruta que Alberto Fernández desea llevar a cabo en toda América Latina. Si bien limaron asperezas, Piñera tiene profundas diferencias ideológicas con Fernández y su conocido pragmatismo político no implicará que deje de lado sus opiniones sobre Nicolás Maduro, Evo Morales y la experiencia socialista que lideró Salvador Allende en Chile.