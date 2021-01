Los policías y penitenciarios retirados no cobrarán el bono de $54 mil

El Gobierno cerró los aumentos con casi todos los empleados del estado. Lo hizo a través de acuerdos paritarios, o por Decreto. Es lo que pasó con los docentes, que recibirán el mismo aumento que el resto sin haber firmado en la paritaria. Afuera quedan por ahora los trabajadores del Instituto de Juegos y Casinos. Quienes también recibirán el incremento son los policías y penitenciarios. En ese caso no tienen paritarias y su situación salarial depende siempre de la voluntad del Gobierno.

En ese sentido, el gobernador Rodolfo Suarez emitió el Decreto que otorga a esos trabajadores el mismo aumento que el resto. Es decir, el 20% en tres partes más el pago de $54 mil, que se abonará en 12 cuotas. Pero el propio Ejecutivo tuvo que rectificar un error: en el Decreto original habían incluido en ese bono a los retirados de la policía y la cárcel. Ahora Suarez remendó esa norma y excluyó a los jubilados del cobro del bono.

En ese caso, el aumento será solo el porcentaje que les corresponde por la movilidad que se estableció en su momento. Es decir, tendrán un aumento del 20% en tres tramos. "Otórguese al Personal Policial y Penitenciario en actividad y al personal beneficiario de retiros y pensiones un incremento salarial sobre la asignación de la Clase del Cargo del Jefe de las Policías vigente al 30/11/2020, del 20% el que se pagará en tres tramos: 7% a partir de marzo de 2021, 7% a partir de julio de 2021, y 6% a partir de octubre de 2021, no acumulables”, dice la nueva norma.

Antes, habían incluido por error a los jubilados en el pago de los $54 mil. Según la explicación oficial, por el sistema de movilidad que tienen los retirados no les correspondía ese bono.

"El haber de retiro será incrementado en la misma proporción en que varíen el sueldo y suplementos con aportes jubilatorios del personal en actividad, en el grado en el cual se obtuvo el retiro o equivalentemente en caso de modificación...Por error se consignó a los beneficiarios de retiros y pensiones en el incremento salarial válido hasta el 31/12/2021, consistente en una suma anual no remunerativa y no bonificable de $ 54.000", dice el Decreto. "Tal incremento al ser no remunerativa no bonificable, no se encuentra alcanzada por el artículo 11 del Decreto Ley Nº 4176/77 y en consecuencia no puede hacerse extensiva a los retirados y/o pensionados de la Policía de Mendoza y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza", aseguran.