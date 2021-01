Alberto Fernández: "No abordamos el tema de Venezuela con Piñera"

Andrés Allamand, canciller de Chile, manifestó este miércoles que iba a aprovechar la visita de Alberto Fernández para trabajar en una salida política para la crisis política, económica y social de Venezuela. El presidente argentino fue consultado y dijo lo siguiente: “No sé qué fue lo que dijo el canciller, y no me gustaría que se malinterprete lo que dijo, no abordamos ese tema con Piñera, no tocamos ese tema”.

“Tampoco quisiera desmentir porque no sé qué ha dicho el canciller, a quien le guardo mucho respeto. Ese tema no lo toqué con Piñera”, señaló Alberto Fernández desde Santiago de Chile.

Allamand había manifestado que “de aquí a algunas semanas se va a conformar, por así decirlo, un frente común donde las distintas instancias que tienen preocupación por el proceso de transición en Venezuela vayan convergiendo en una estrategia común”.

Y el funcionario chileno agregó: “Argentina y Chile, cada uno desde su posición, hemos estado conversando activamente sobre esto. Si bien es cierto que en los meses anteriores hubo alguna suerte de ruido, por así decirlo, entre las relaciones de ambos presidentes, desde hace ya varias semanas, yo diría meses, los presidentes Fernández y Piñera lograron insertar una relación de mucha confianza".

Por último, Alberto Fernández habló sobre la campaña de vacunación en Argentina: “Nosotros no apostamos por la vacuna rusa, lo que ocurrió fue que es la que estuvo disponible primero para Argentina. Tenemos contratos con AztraZeneca. Estamos en COVAX. Argentina puso fichas en todos los lugares donde se pusieran vacunas. También insistiendo para que las vacunas de Astrazeneca y trabajando para una entrega de SINOPHARM”.