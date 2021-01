Macri volvió a cargar contra la política educativa del Gobierno

El expresidente Mauricio Macri lanzó hoy una fundación que lleva su nombre, en medio de cuestionamientos públicos a la política educativa del Gobierno nacional durante la pandemia de coronavirus.



"No estamos así por la pandemia sino por la impericia del gobierno, que tomó una secuencia de decisiones erradas en casi todos los temas que nos hicieron perder un año completo de escuelas", dijo Macri en un posteo a través de su cuenta de Facebook.



En su presentación, el ex mandatario sostuvo que "desde la nueva Fundación Mauricio Macri nos dedicaremos a trabajar en distintos proyectos e iniciativas, entre ellos, muy especialmente, sobre programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad”.



“La educación no puede ser un tema sólo de los docentes, de las efímeras autoridades que gobiernan, y muchísimo menos de los sindicatos. Es un tema fundamental de cada familia, que sabe que el destino de sus hijos dependerá de cuánto aprendan en su escuela”, afirma en el texto difundido el exmandatario.

Y agrega que “tenemos que asumir que la educación es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de ministros y delegados sindicales. Ellos no pueden ser los dueños del porvenir de millones de personas”.



Según Macri, “el mundo está cambiando a una velocidad sin antecedentes y la Argentina, con sus políticas, parece ir en sentido contrario en todos los temas, también en educación”.



“Al mismo tiempo que a pesar de las dificultades creadas por la Covid en otros países no dejaron de enseñar y continuaron con una escolaridad casi normal, nosotros nos encerramos, nos apagamos, nos empobrecimos, nos aislamos en la educación y en el resto de las actividades que hacen a la vida”, continúa el texto escrito por el expresidente.



“El futuro que merecemos -añadió- sigue intacto delante nuestro. Para alcanzarlo debemos antes que nada luchar contra la resignación y la mediocridad. Desde nuestro lado, esta fundación que comienza hoy es un paso muy importante en esa lucha”, finaliza el posteo realizado por el exmandatario.



El lanzamiento de la fundación de Mauricio Macri y los cuestionamientos del expresidente se dan en momentos en que la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene un conflicto con sindicatos de docentes por el regreso a las aulas, planifica la vuelta a clases para el próximo 17 de febrero, mientras en provincia de Buenos Aires habrá una vuelta a las aulas presencial de manera gradual desde marzo.



El Gobierno nacional facultó a las distintas provincias a fijar su cronograma de regreso a las aulas según las distintas realidades regionales y los protocolos que se tienen que cumplir en medio de la pandemia.