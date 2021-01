Más fuego amigo: dos kirchneristas que criticaron duramente a Massa y piden indultos y amnistías

El Frente de Todos tiene problemas internos que cada vez son más complejos de disimular. A nivel público los que más complican son los "amigos" del kirchnerismo que no tienen problemas en cuestionar duramente al propio Gobierno. Ahora, el blanco de los cuestionamientos fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Y las palabras vinieron de parte de dos kirchneristas duros: Alicia Castro y Julio De Vido.

Ambos tomaron la entrevista que le realizaron en el diario El País a Massa. El ex ministro de planificación, que está condenado, respondió a la idea del diputado de no conceder amnistías a los políticos presos. De Vido se sintió tocado, pues él busca algún mecanismo para ser liberado y exculpado.

Para acusar al presidente de la Cámara de Diputados, el ex Ministro usó un hecho reciente: la compra de Edenor por parte de Manzano y Vila, ambos allegados a Massa. "Ya que te preocupa tanto la cuestión de la corrupción sería bueno investigar desde el Congreso la operación de venta de Edenor, tanto a los compradores como al vendedor, pero fundamentalmente a los que desde el Estado intermediaron la operación", dijo el ex ministro de Néstor y Cristina a través de la red social Twitter.

@SergioMassa ya que te preocupa tanto la cuestión de la corrupcion sería bueno investigar desde el Congreso la operación de venta de Edenor, tanto a los compradores como al vendedor, pero fundamentalmente a los que desde el Estado intermediaron la operación. https://t.co/cD3Ta74OC1 — Julio De Vido (@JulioDeVido) January 24, 2021

Justamente esa operación fue vinculada al entorno de Massa por los beneficios que surgieron desde el Congreso para las empresas eléctricas y la vinculación del dirigente con los compradores.

La otra kirchnerista que apuntó contra Massa fue Alicia Castro, ex embajadora. La mujer acusó a Massa de ser más opositor que la oposición. En ese caso tomó el tema educativo. Massa apoyó la idea del retorno de las clases presenciales. Y Alicia Castro lo cuestionó. "Con @SergioMassa reclamando presencialidad en las Escuelas -aún sin vacuna como @horaciorlarreta- y sin contar los 47.000 compatriotas muertos; descartando Indulto y amnistía para los #PresosPolíticos del macrismo y erosionando a Venezuela al compás de EEUU no necesitamos al PRO", dijo la ex Embajadora.

Las palabras de Castro también sugieren que desde ese sector esperan que haya indultos y amnistías.