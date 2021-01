En La Pampa se tomó una polémica decisión para tratar la covid-19

"Mario Rubén Kohan, ministro de Salud de La Pampa, anunció que la provincia comenzará a utilizar ivermectina como tratamiento contra el coronavirus, a pesar de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) no la apruebe como profilaxis y tratamiento del covid-19.

El funcionario, anunció que "para el jueves de la semana próxima, si no hay inconvenientes de logística, vamos a contar con el medicamento para iniciar el tratamiento".

El medicamento, hasta donde se sabe, será "utilizado los primeros cinco días de pacientes infectados", que cuando la droga tiene mayor éxito.

Según aseguro el ministro, "químicamente puro para el uso de humanos, porque a nadie se le escape que mucha gente está usando el medicamento recurriendo a moléculas impuras, como la de uso veterinario". Por otra parte, aseguró que cuentan con suero hiperinmune equino, el cual "es aplicable en pacientes graves".

Las contras, entre las polémicas que suscita que no la ANMAT no haya aprobado el uso de este medicamento para tratar la covid, es que, según fuentes farmacéuticas, son que "la evidencia disponible in vitro sugiere que para que la ivemerctina alcance niveles efectivos de ivermectina se necesitarían importantes aumentos y potencialmente tóxicos de la dosis".