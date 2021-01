Café mediante, Alberto advirtió a Solá pero le dio otra oportunidad

Pese a que Felipe Solá viene cometiendo errores garrafales que, además, desatan severas consecuencias en las relaciones internacionales (recordemos los dichos sobre el FMI), y que ahora sumó otra reciente perlita con un mensaje minutos después de que asumiera Joe Biden, el presidente Alberto Fernández hoy desayunó con el Canciller y "le dio otra oportunidad".

Tras conocerse el incremento de la tensión en la relación política entre Fernández y Solá, hoy el presidente decidió dar a conocer una imagen de distención con un desayuno que aprovechó para "darle un nuevo tirón de orejas. Quizás el último.

Según reporta Infobae, la decisión de que Solá siga en Cancillería se debe a que "un cambio de canciller podía causar daño al Gobierno -interno y externo-", y también "sopesó los treinta años de amistad política y personal que tiene con Solá".

El portal transcribió la conversación que mantuvieron en ese "light desayuno". Aquí rescatamos las partes más destacadas:

La conversación

- Vos no tenes idea en el lío que nos metiste con Estados Unidos. No entiendo porqué lo haces. Sos el canciller; vos crees que todavía te dedicas a la política en la Provincia. Te estas equivocando feo-, dijo Alberto Fernández con el café recién servido, cuando recordó que el canciller había mentido al comentar en radio su diálogo con Joseph Biden.

Solá en silencio miraba fijo al Presidente.

- ¿Me podes decir por qué lo hiciste?-, insistió el Presidente.

- Había prometido ese reportaje y recordé lo que decíamos de Trump y el FMI. Por eso lo dije...-, contestó Solá.

- Pero la charla era con Biden. No había nada que decir...

Solá volvió a callar.

Frente al mutis del canciller, Alberto Fernández avanzó de nuevo.

- Y ese tuit de la Cancillería marcándole la cancha a Biden. Cuando lo leí, pensé: ‘Qué le pasa a Felipe, no entiende que está jugando en primera. No entiende que me perjudica en la relación con Estados Unidos’-, añadió el jefe de Estado.

- Tenés razón, fue un error-, reconoció el ministro de Relaciones Exteriores.

- Tenés razón, fue un error-, reconoció el ministro de Relaciones Exteriores.

Lo que sigue

Por el momento, Felipe Solá parece recibir un nuevo respiro. Sin embargo, "el Canciller seguirá al margen de la toma de decisiones en Estados Unidos -es territorio diplomático de Jorge Arguello y Gustavo Beliz-, China -Sabino Vaca Narvaja chatea directo con el Presidente-, o Rusia, adonde la asesora Cecilia Nicolini reporta sin escalas con Balcarce 50", sostiene Infobae.