Ñoqui: no fue a trabajar durante 3 años, pero cobró igual

El Estado mendocino tiene más de 100 mil trabajadores. Controlarlos parece complejo. Y hay casos emblemáticos: un hombre estuvo casi tres años sin ir a trabajar, pero cobraba su sueldo igual. Incluso en la propia oficina en la que estaba asignada nadie sabía que era empleado del lugar. Lo tenían como "gestor", pero era estatal. Ahora el Gobierno publicó la cesantía del agente e intentarán que devuelva el dinero de los salarios que cobró. Un ñoqui, como se dice en la jerga política.

El caso es uno más de varios que se hallaron similares. Ocurrió en la delegación del Valle de Uco de la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Allí figuraba como agente Carlos Juárez, quien supuestamente se desempeñaba como administrativo. Sin embargo al menos desde el 2015 no prestaba servicios. Incluso no hay registro de que haya trabajado alguna vez. Aunque el sueldo se lo pagaba el Estado, desde la delegación informaron que "indican que esa persona no prestaba servicios en esa Delegación".

Lo curioso es que sí lo conocían, pero lo referenciaban como "gestor" de la gestión anterior. "No prestaba servicios desde fines del año 2015 y que con anterioridad solo lo habían visto alguna veces, ya que el mismo se desempeñaba como “GESTOR” de la gestión anterior", dice el sumario.

En el área administrativa no figuraba ninguna licencia, ni perdido de excepcionalidad, ni adscripción. Los únicos registros del agente fantasma era el pago del sueldo, que se hizo efectivo hasta marzo del 2018. Luego del sumario, que recién se terminó el año pasado, se decidió la cesantía del agente. "Aplíquese la sanción de cesantía al agente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Carlos Alberto Juárez Torres", dice el Decreto 1750 firmado por Suarez a finales del año pasado.

Ahora viene un proceso para intentar recuperar el dinero de los sueldos que se pagaron de más. "Iníciese el proceso de recupero por el Estado Provincial de los haberes abonados al agente Carlos Alberto Juárez Torres hasta el corte de haberes en fecha 31 de marzo de 2018, sin la prestación del servicio. Autorícese a Asesoría de Gobierno a formular las acciones procedentes para la persecución de tal objetivo", ordenó el gobernador.