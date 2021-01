Los gremios advierten que "no hay condiciones" para volver a la presencialidad

La secretaria General de UTE-Ctera, Angélica Graciano, sostuvo hoy que "no habrá condiciones el 17 de febrero para volver a la presencialidad" en las aulas porteñas por "el aumento de casos de coronavirus que se viene registrando" en la ciudad de Buenos Aires, y además planteó que "no se han acondicionado las escuelas y los docentes todavía ni saben cuándo podrán vacunarse".



"Todos los indicadores de contagios de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires son gravísimos. Ayer mismo hubo 1.500 casos y además no se han puesto en condiciones las aulas, con lo cual el 17 de febrero no habrá condiciones para retornar a la presencialidad", dijo la dirigente gremial.



Las palabras de Graciano se enmarcan en dos encuentros previstos para hoy entre los sindicatos docentes y las autoridades porteñas para analizar la posibilidad del regreso a la presencialidad y la modalidad educativa.



"Hoy hay una reunión a las 10 y otra a las 14. Quieren hacerla con los sindicatos en forma separada, y con un temario abierto. Yo pregunté, por otra parte, si se iba a hacer acta de la reunión porque las palabras con el Gobierno de la Ciudad son muy complicadas ya que dicen una cosa en un lado, y otra en otra", puntualizó.



Y, añadió: "No se ve voluntad de organizar con el sistema educativo algo responsable".



"Creo que van a intentar a hacer lo de las burbujas fracasadas que son un conjunto de fotos para hacer marketing, mientras continuará por lo bajo, el trabajo silencioso de la docencia", evaluó.



Por otra parte, indicó que "la escuela está armada para trabajar en simultáneo" en forma digital y que en caso de presencialidad se necesitarán "más docentes".



"Las escuelas estuvieron abiertas y con muchas clases y a pesar de eso las computadoras todavía no les llegaron a los niños de la ciudad. En diciembre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tendría que haber comprado computadoras para todos los estudiantes pero no lo hizo", lamentó.



Además, la secretaria general de UTE-Ctera añadió que "a los docentes no solo no nos dijeron cuándo nos van a vacunar sino que estamos sextos en prioridad y tampoco se abrieron los registros para poder inscribirnos".



"No tenemos ninguna novedad al respecto y en la Ciudad vemos que es muy lento el operativo de vacunación, incluso los médicos están muy enojados", dijo y consideró que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós "se dedica más a hablar de la educación cuando tendría que dedicarse a ver qué pasa con los médicos y enfermeros".