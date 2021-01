Reapareció Margarita Stolbitzer y liquidó a quienes piden la libertad de Amado Boudou

La exdiputada nacional Margarita Stolbizer consideró que las figuras políticas del kirchnerismo “creen que están por afuera de las normas, las leyes y las instituciones”, y trató a quienes pidieron la liberación del exvicepresidente Amado Boudou como unos "sinvergüenzas".

“La coherencia se basa en el entendimiento de que el otro es un igual, y ellos parten de una concepción totalmente distinta que es la de su propia superioridad. Creen siempre que están por fuera de las normas, las leyes y las instituciones, y que las leyes son para los demás. Eso también lo tiñen con la cuestión de la ideologización y el prejuicio en su relación con el campo, el mundo científico y los partidos políticos”, señaló en el programa Palabra de Leuco, del canal TN.

En ese sentido, Stolbizer enfatizó en que esa estructuración del pensamiento kirchnerista “no es simplemente una cuestión psicológica o emocional, sino que impacta sobre las instituciones y en una sociedad cada vez más empobrecida”. Y remató: “El enriquecimiento que han tenido muchos funcionarios del kirchnerismo es directamente proporcional al empobrecimiento que la Argentina ha tenido en los últimos años”.

Por otra parte, Stolbizer dio su opinión sobre los pedidos para indultar al exvicepresidente Amado Boudou, condenado en la Justicia por hechos de corrupción: “Hay que leer todo esto como una cuestión de fondo que tiene que ver con las causas que involucran a Cristina Fernández. Lo que muestra la causa Ciccone es un entramado de relaciones mafiosas y corruptas como parte de un sistema instalado del que participaban muchas estructuras del Gobierno, como Banco Central, Casa de la Moneda, Ministerio de Economía, AFIP y Defensa de la Competencia”.

“La gente que acompaña a Boudou son los sinvergüenzas, porque acompañar a un delincuente es no tener vergüenza de nada, casi un acto de provocación. Llegar a bancar a Boudou, que ha sido triplemente condenado, es muy grave”, destacó.

En otro orden, la líder del GEN y excandidata presidencial rechazó el término ‘doble comando’ con el que se califica al binomio Fernández - Fernández: “El Presidente no es una víctima del doble comando desde el momento en que la señora de Kirchner, en un acontecimiento inédito, estableció un acuerdo con una serie de condicionamientos que Fernández acepta”.

Al referirse a su futuro político, Stolbizer manifestó que no volvería a aliarse con el exministro Roberto Lavagna, pero no dio mayores precisiones sobre lo que hará para las próximas elecciones legislativas. “Somos un partido con el que queremos formar parte de la discusión en la Argentina. No nos da lo mismo que frente a este Gobierno del que somos muy críticos, no se conforme realmente un proyecto de país a futuro”, concluyó.