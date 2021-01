Un dirigente oficialista aseguró que "vamos de frente a un desastre sanitario"

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, advirtió hoy que los indicadores oficiales muestran que, si no se cumplen las medidas restrictivas, los casos de coronavirus "van a seguir en aumento", por lo que pidió "reforzar los cuidados y el cumplimiento de los protocolos".



Bianco señaló que si bien la instrucción del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof es "cuidar la vida sin dejar de lado el trabajo y la producción", la postura es que no se puede "ir de frente hacia un desastre sanitario", por lo que, subrayó, "hay que reforzar los cuidados y el cumplimiento de los protocolos".



"Siguen aumentando los casos y todos nuestros indicadores predictivos muestran que, si no tomamos medidas, van a seguir aumentando", planteó el ministro coordinador de la administración provincial en declaraciones a radio Rivadavia.

No obstante, destacó como una "buena noticia" que "el tiempo que pasa la gente en terapia intensiva respecto de la primera ola es bastante menor". "Todo sirve, y tiene que ver también con que el personal médico va aprendiendo ciertas situaciones", reseñó Bianco.





Si bien sostuvo que las autoridades no quieren que el alza de casos "se transforme en una segunda ola", el funcionario reiteró que si persisten los descuidos sociales "va a seguir en aumento la cantidad de contagios".



"No es por ser antipático ni mala onda, sino cuidar a nuestra población si siguen aumentado los casos, a pesar de que venimos avanzando de manera significativa con la aplicación de la vacuna", destacó Bianco. Al respecto, el funcionario advirtió que "si siguen los casos en aumento, implicará que tendremos que tomar medidas más restrictivas".



El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una serie de medidas que incluyen la suspensión de las actividades entre la 1 y las 6 de la mañana en 118 de los 135 municipios que se encuentran en fase 3 y 4 del territorio bonaerense, y la aplicación de multas de hasta tres millones de pesos para los organizadores y asistentes a fiestas clandestinas.





Estas medidas entrarán en vigencia a partir de mañana en función de la tasa de incidencia de casos activos de Covid-19 que se registren en los distritos.