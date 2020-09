José Luis Espert estuvo en las protestas de la Policía Bonaerense y generó polémica

En medio de las protestas de la Policía Bonaerense por mejoras salariales, una presencia llamó la atención entre los manifestantes: el ex candidato presidencial por el Frente Despertar, José Luis Espert, estuvo en el Puente 12 de La Matanza apoyando a los policías bonaerenses.

"Nosotros estamos junto a la policía, nunca con los delincuentes", escribió en su cuenta de Twitter el economista liberal y compartió un video junto a los manifestantes.

El economista sostuvo que el paro que llevan adelante los efectivos "es completamente justo" y lo diferenció de las huelgas que llevan adelante los docentes todos los años.

Nosotros estamos junto a la policia, nunca con los delincuentes#TodosConLasFuerzas pic.twitter.com/TQy683sLih — Jose Luis Espert (@jlespert) September 9, 2020

“Estamos presentes acá porque estamos a favor de la Policía y en contra de los delincuentes. El reclamo de la Policía lo consideramos válido. Ganan una miseria. Los móviles son un verdadero desastre. Ellos se juegan la vida por la gente”, aseguró el ex candidato presidencial en diálogo con Crónica TV.

Picarón Diegui! Hay q bajar el gasto público en ñoquis, chantas, punteros, políticos, etc. que estafan a los buenos empleados públicos y contribuyentes, para gastar en las funciones indelegables del Estado como seguridad, defensa, justicia, diplomacia y educación y salud básicas https://t.co/BMg7DYTOGO — Jose Luis Espert (@jlespert) September 9, 2020

“Un comerciante que no puede abrir su negocio por miedo a que lo maten, un industrial que no se anima abrir la fábrica por miedo a que lo maten, la gente que está con miedo. Esta gente que está acá (por los policías) está dispuesta a dejar la vida por ellos y no tienen móviles para circular como la gente”, criticó el referente liberal.

El economista aclaró que su apoyo a los policías no tiene una intencionalidad política. “No hay ningún elemento político en el reclamo de los policías. He hablado con un montón de chicos de la oficialidad ganando 25.000 pesos por mes. Es un despropósito. En este caso el reclamo es completamente justo. Yo vengo como un ciudadano más a acompañar el reclamo”, explicó.

Hace instantes junto a los Policías en Puente 12 La Matanza#TodosConLasFuerzas



Entrevista Completa con @maurofederico para @CronicaTV

uD83DuDD34https://t.co/NFOeTc3fHs pic.twitter.com/UMEkPRPfdu — Jose Luis Espert (@jlespert) September 9, 2020

Luego, el referente liberal diferenció el paro policial del de los docentes. "Cuando los docentes se sienten mal pagos, paran lo colegios. Baradel le saca entre 100 y 150 días de clase por año a los chicos. Los paros de los docentes me parece completamente salvajes. ¿Hace cuánto no teníamos un paro policial por reclamos salariales?", sostuvo el economista.

Aprovecho la oportunidad para saludar a un gran competidor en los debates presidenciales. Un lujo dialéctico, una mente superdotada, afilada, inigualable. Abrazo de gol Nico querido! https://t.co/ptX6hlSnag — Jose Luis Espert (@jlespert) September 9, 2020

En su cuenta de Twitter, Espert le contestó en duros términos a quienes lo cuestionaban porque siempre pide reducir el gasto público y ahora apoyaba el reclamo de los policías. "Hay que bajar el gasto público en ñoquis, chantas, punteros, políticos, etc. que estafan a los buenos empleados públicos y contribuyentes, para gastar en las funciones indelegables del Estado como seguridad, defensa, justicia, diplomacia y educación y salud básicas", explicó el economista liberal.