José Espert: "El año que viene vamos a tener un salto inflacionario"

José Luis Espert tuvo una semana complicada y con conflictos con periodistas como Feinmann y Brancatelli. En una entrevista con el diario Clarín, comentó sobre el tema: “La grieta verdadera no es macrismo-Feinmann vs. kirchnerismo-Brancatelli. La verdadera grieta es quienes defendemos las ideas del sentido común. En el otro lado están los votos sin ideas y ahí se arma una falsa grieta para que los votos estén ahí, queden dentro de esa falsa grieta”.

Sobre Alberto Fernández, aseguró que es lo que esperaba, aunque, según su perspectiva, adquirió un toque chavista con la reforma judicial. Y respecto a la economía que viene post pandemia, agregó:” El año que viene vamos a tener un salto inflacionario otra vez, vamos a volver a una economía parecida a la de fines de los 70, principios de los 80, con intervenciones, controles de precios, de salario, mesa de concertación, inflación alta y desequilibrios fiscales grandes.”

Con respecto a la cuarentena, argumentó que se trata de la creación de un relato: “La cuarentena por un lado ha destruido la economía y por otro lado está mostrando en estas semanas finales que se les escapó la tortuga en materia de contagios y muertes. Lo cual demuestra que en una pandemia es muy complicado evitar que la gente se contagie. Uno podrá evitar que el sistema sanitario colapse”.

Un programa para cambiar fuerte, cambiar en serio, cambiar de verdad https://t.co/xJZWkzyS9u — Jose Luis Espert (@jlespert) August 13, 2020

Además, confirmó que le gustaría ser candidato a diputado nacional en las próximas elecciones: ”Yo estoy trabajando con los partidos con los cuales trabajé en 2019, la Ucedé y el Partido Libertario, y agregamos este año el Partido Anticorrupción. La idea es armar el frente lo más amplio posible contra el oficialismo y contra la principal oposición. Tomé la iniciativa de llamar a López Murphy, a Valores para mi País, el Partido Demócrata, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista Nacional, el Partido Demócrata Progresista”.

Respecto al planteo que le hizo el juego al gobierno actual no apoyando a Mauricio Macri, comentó: "Pónganse de acuerdo muchachos. Como cuando me dicen que por culpa mía volvió el kirchnerismo y al mismo tiempo me dicen que es una vergüenza que haya sacado 2% de los votos”.

(Fuente: Diario Clarín)