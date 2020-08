Carrió dijo estar "de acuerdo" con el procesamiento de Majdalani y la existencia de "persecuciones"

La ex diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) dijo estar "de acuerdo" con el procesamiento de Silvia Majdalani por presunto espionaje ilegal y aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri intentó denunciar en el Congreso las "persecuciones que había en marcha" desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en cuya cúpula se desempeñaba esa funcionaria.

En una entrevista publicada hoy por el diario La Nación, Carrió sin embargo consideró "legales" las escuchas realizadas en el penal de Ezeiza durante la gestión de Cambiemos. "La verdad es que las escuchas fueron a la cárcel, así que son legales. Fueron en el marco de una causa judicial que tenía que ver con un narcotraficante, y las escuchas fueron declaradas legales por el juez Villena, y después Villena se las remitió a Bonadio", respondió cuando le preguntaron si consideraba que se habían realizado escuchas ilegales durante la gestión de Majadalani como número 2 de la AFI.

Sin embargo, ante otra consulta sobre la presunción de que el ex presidente Mauricio Macri estaba detrás de las escuchas ilegales, Carrió respondió: "No, yo no creo que esto sea de Macri. Es cierto que siempre la tuvo a Majdalani, y yo siempre me opuse y siempre se lo discutí, y le dije que le iba a traer consecuencias. Ella era íntima amiga de Larcher, porque son compadres, viven en el mismo country".

Se refirió así al ex número dos de la ex SIDE Francisco “Paco” Larcher y aseguró que "toda" su vida impugnó a la AFI. "Yo pedí la supresión de la AFI e impugné a Majdalani y a (el ex número 1 de la AFI Gustavo) Arribas. Yo lo pedí al principio del gobierno de Cambiemos, y en esto son cómplices todos, porque ella es muy amiga de Larcher. Yo pedí una audiencia en la comisión de seguimiento de los organismos de inteligencia para contar las persecuciones que había en marcha", relató Carrió.

"Por supuesto que estoy de acuerdo con el procesamiento de Majdalani. Pero esto es histórico en inteligencia, antes era Stiuso con Javier Fernández, siempre hubo interferencias, y esto es lo que hay que exterminar suprimiendo la AFI y dejando un órgano técnico para las cuestiones exteriores", agregó.