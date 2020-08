Enfático pedido de Luis Rosales para que Mendoza no retroceda de fase

El mendocino Luis Rosales, que fue candidato a vicepresidente de José Luis Espert en las últimas elecciones presidenciales, le pidió al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, que no ceda a las presiones y que no retroceda de fase en cuanto a las restricciones por la pandemia del coronavirus.

"Mendoza está a tiempo de no cometer los errores del Gobierno Nacional. La cuarentena estricta no produce el efecto deseado. Se puede frenar al virus sin necesidad de matar la economía. Con testeos masivos y rastreadores. Así lo hicieron Corea, Alemania. Gobernador Suarez, anímese", fue el mensaje con el que Rosales le recomendó a Suarez que no retroceda de fase por las graves consecuencias negativas que provocaría en la economía.

"Los mendocinos transformamos el desierto inspirados y trayendo lo mejor del mundo. Gobernador Suarez, en esta hora trágica no copie el modelo nacional poco exitoso. Busque en Corea, Alemania, Singapur o Nueva Zelanda. Está a tiempo de salvar muchas vidas sin destruir la economía", agregó el ex candidato a vicepresidente por el Frente Despertar.

Rosales, quien fue candidato a gobernador de Mendoza en 2011, añadió que el Gobierno provincial debe "considerar y respetar las libertades individuales".

"Las cuarentenas obligatorias y salvajes solo se pueden aplicar en China. Los países libres tienen otros caminos más exitosos para contener los contagios. Además estamos muy empobrecidos para parar de nuevo la economía", se quejó el político liberal.

Cabe recordar que el retroceso de fase en Mendoza es casi un hecho a raíz del aumento de los contagios y la alta ocupación de camas de terapia intensiva, que el viernes alcanzó el 90%. En cuanto a las nuevas restricciones, el Gobierno se encuentra redactando el decreto, que se publicaría entre el lunes y el martes en el Boletín Oficial.