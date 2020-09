Juntos por el Cambio aceptó e irá a la reunión convocada por Sergio Massa

En una reunión por Zoom, la mesa del Interbloque de Juntos por el Cambio decidió esta mañana que los líderes parlamentarios asistan al encuentro convocado este martes por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para definir la modalidad de las sesiones para los próximos dos meses.

Además, desde JxC pedirán que los proyectos importantes, como la reforma judicial, movilidad jubilatoria y presupuesto del año próximo, se debatan de forma presencial en el recinto.

En la charla por Zoom, Infobae detalla que Mauricio Macri manifestó que no quiere que lo dejen del lado de los críticos.

Si bien fue un encuentro tranquilo, Patricia Bullrich y Martín Lousteau tuvieron un picante cruce. “Vos tenés que avisarnos si vas a verlo al Presidente”, le dijo la presidenta del PRO.

Mirá, cuando yo era oposición y Mauricio me llamaba, iba a verlo igual. Yo le avisé a quien tenía que avisarle. Cada vez que me llame el Presidente, voy a ir. Si querés, cuando te den el alta médica me llamás y lo charlamos”, fue la respuesta del legislador.

En la reunión participaron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Bullrich, Alfredo Cornejo, Lousteau, Maximiliano Ferraro, Mario Negri (UCR), Miguel Angel Pichetto, Cristian Ritondo (PRO), Luis Naidenoff (UCR), Maricel Etchecoin (CC), Humberto Schiavoni (PRO) y Juan Manuel López (CC).

Al Gobierno Nacional y a todos los argentinos.



Un mensaje de nuestra coaliciónuD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/2mkc0BUvIR — JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) September 7, 2020

Luego del encuentro nadie quiso hablar, pero si difundieron una carta abierta en la que Juntos por el Cambio ofreció abrir el "diálogo para retomar la sensatez política y la cordura".