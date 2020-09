Contagios masivos en el Gobierno, la rebelión que preparan los jueces y un romance polémico dentro de la política

Más contagios en el Gobierno: podrían hisopar a Suarez

Mariana Juri se convirtió en la primera ministra de Mendoza en contagiarse de Covid-19. Aunque ya hubo otros funcionarios con el virus, ahora la "pandemia llegó al gabinete". También se contagió el subsecretario de Comunicación Pablo Sarale y buena parte de su equipo: Cecilia Pérez, Leonardo Aballay y varios colaboradores más. Pero no serían los únicos: por haber estado en contacto estrecho, muchos funcionarios deberán aislarse. Incluso ministros. Ayer recalculaban en el Gobierno cómo armar la logística para no frenar la gestión. Incluso las dudas estaban sobre qué iba a hacer el gobernador Rodolfo Suarez a quien incluso sugirieron que sea hisopado por haber estado en Buenos Aires y también en contacto con los funcionarios contagiados.

Les comunico que @mariana_juri, ministra de Cultura y Turismo, ha contraído covid-19. Estaba trabajando en la primera línea. Al principio, ordenando los vuelos de repatriados, luego se hizo cargo de la terminal y de coordinar el armado de la logística de los hoteles covid.



?? — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) September 5, 2020

Apurado y sin medias tintas

La convocatoria fue urgente y por zoom. Un reconocido profesor de Derecho Constitucional, ya jubilado, pero apasionado lector y observador de la realidad jurídica y política, invitó a amigos personales, integrantes del círculo rojo, ex alumnos hoy profesionales en ejercicio e incluso a algunos políticos que no conocía previamente pero que consideró indispensables, para que estuvieran en su alocución mediática. Puntualmente a las 18 y con un 90% de invitados conectados expresó: "Estimados amigos, colegas y señores políticos. Agradezco su presencia y les digo que mi intención es solo la de expresar algunos conceptos que me inquietan, que se repiten en mis pensamientos constantemente y que se reflejan en la realidad diaria que aprecio. Es para que los escuchen y reflexionen si los creen adecuados. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia”.



Finalizada la introducción, comenzó su alocución breve y contundente. "Amigos, luego de casi nueve meses de gobierno no hay un gobierno de científicos. Alberto Fernández no fue ni es lo que ingenuos, desprevenidos e ignorantes pensaban. No vino a unir ni cerrar ninguna grieta, que por otra parte en la actual instancia no existe. Pensar en ello es fantasioso. No hay duros o blandos en este momento. Se trata de republicanos democráticos o populistas autoritarios. El gobierno se ejerce desde el Insituto Patria con mano de hierro por Cristina y en la persona de Máximo Kirchner en Diputados y en la jefatura de La Cámpora. La Justicia Penal tambalea y van por correr a todos los jueces señalados. El Senado es una caricatura de institución parlamentaria y en su última reunión Massa, inducido por Máximo, desairó e ignoró al 45% de los miembros opositores. La República está en problemas y la operación impunidad en proceso acelerado, para inmediatamente poner en marcha la venganza. No voy a abundar sobre los otros graves procesos en marcha. A mero ejemplo citaré solo algunos como, la liberación de muchos presos peligrosos en forma indebida, toma y ocupación de propiedades públicas y privadas, Ley de Moratoria con cláusula a medida para Cristóbal López, etc, etc. Mi intención es poner en debate la necesidad de sostener el sistema democrático frente al populismo autoritario y no cejar en respaldar las instituciones republicanas. El momento lo urge y Argentina lo necesita. Todos los ciudadanos argentinos que no delinquen somos hombres de bien y no solo aquellos que saldrán a la calle cuando la cuarentena finalice, como señaló Fernández. Muchas gracias estimados participantes". Estas fueron las palabras de despedida del convocante. El silencio virtual se escuchó fuertemente.

¿Se viene la rebelión de los jueces federales?

Un plan B comienza a gestarse en los pasillos de la Justicia Federal. No solo los partidos políticos de la oposición se oponen al nuevo armado que pretende establecer en la justicia el Frente de Todos con su reforma judicial. Puertas adentro, hay actores que no esconden su malestar y comienzan a prepararse para iniciar acciones de inconstitucionalidad para frenar los cambios que pretende Alberto Fernández.

Este martes la oposición empezó a tejer su estrategia contra el tratamiento de la reforma judicial en la Cámara de Diputados. El show mediático montado en la última sesión, en la que no dejaron que los diputados de Juntos por el Cambio participen de forma presencial, fue el primer combate de una guerra que al parecer será extensa.Y no sólo en el plano político legislativo, sino también en lo judicial. El jueves una Cámara Contensioso Administrativa determinó que está vencido el Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto" y por ende, no corresponde que la Cámara Baja sesione de forma telemática hasta que no se prorrogue ese protocolo. Para muchos, este pronunciamiento judicial es la punta del iceberg de lo que ha generado en la Justicia el proyecto de reforma que impulsa el kirchnerismo.

Bandera blanca en la Corte, pero solo temporal

Luego de meses de temporal, una extraña calma comienza a percibirse en la Suprema Corte de Mendoza. Según comentan en la Justicia, flamea la bandera blanca entre los jueces del máximo tribunal y ha vuelto el diálogo entre peronistas y radicales. Tal es así, que de a poco comienza a despejarse el camino para solucionar el asunto Day. La propia Teresa Day dio un paso al costado y no participará del plenario que deberá resolver qué debe interpretarse cuando el artículo 152 de la Constitución Provincial habla del requisito de "10 años de ejercicio de la profesión" para ser juez del tribunal supremo. Los más entendidos no solo interpretan ese gesto como un acto de institucionalidad, sino que también deducen que su reemplazante en el plenario, Alejandra Orbelli, votará a favor de una interpretación laxa del concepto de "ejercicio de la profesión" despejando cualquier tipo de dudas de que Day, tras casi 30 años de recibida y de trabajo en el Poder Judicial, cumple con ello.

Otro conflicto que parece destrabarse y retomar una vía judicial menos sinuosa, casualmente, es el de los equiparados a magistrados. Los funcionarios que cobran como jueces han presentado cautelares contra la ley de Rodolfo Suarez que les quita esos privilegios y su situación se encaminaba a otro fallo plenario. Sin embargo, en el cuarto piso del Poder Judicial se escucha cada vez más convencidos a algunos juristas de que las cautelares tiene que resolverlas la sala en la cual ingresaron. Es decir, la Sala II que preside Omar Palermo.

El lamento por la oportunidad perdida

Un importante referente de la política nacional no deja de lamentar lo que está ocurriendo en el país. Si bien no pertenece al peronismo, admite que al principio tuvo la ingenuidad de creer que Alberto Fernández sería un presidente superador que serviría para dejar en el pasado las viejas mañas del kirchnerismo y encaminar el país, de una vez por todas, a un crecimiento sin grietas. Sin embargo, el peso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en las decisiones es cada vez más evidente y lejos de achicarse, la grieta cada vez se hace más profunda. Pero lo que le duele en este contexto particular es que después de las últimas elecciones y sobre todo en este momento excepcional, el escenario político parece propicio para generar grandes acuerdos, dejando de lado diferencias y trazando -de una vez por todas- políticas de Estado de cara al futuro. "Hacía mucho que no lográbamos que dos fuerzas representen a casi el 100% del electorado, algo que sucede en las democracias más serias del mundo. Es la base perfecta para trabajar en lograr acuerdos, pero increíblemente la estamos desaprovechando", reconoció.

Un amor polémico en Santa Rosa

Para muchos, Santa Rosa viene a ser el Macondo mendocino. Al igual que en aquel pueblo en el que transcurre Cien Años de Soledad, en el departamento del este provincial suceden cosas curiosas y los chismes son parte de la vida cotidiana. El nepotismo está a la orden del día y desde la intendenta para abajo prácticamente todos los funcionarios tienen parientes trabajando en la comuna. El comentario de todos para por el lado romántico de la política. Pero otro dato que llama la atención y que tensa la cuerda de lo legal es que un joven concejal está en pareja con una joven que hace meses festejó sus 15 años. En otro ámbito podría ser un "amor prohibido". Ambos se profesan públicamente su amor, incluso junto a la intendenta Flor Destéfanis. Como buen pueblo, es el comentario de todos en la comuna y los alrededores.

República agrietada y a diario con más heridas



Hace años que la grieta, cada vez más profunda, atraviesa a la República. En tiempos actuales no solo está agrietada sino que comienza a ser herida. Ahora pondremos el foco en una de las recientes y numerosas heridas que lastiman al sistema republicano poniéndolo en duda y haciéndolo tambalear.

La Constitución nacional reconoce el derecho de propiedad privada. Estos últimos días se han hecho públicos numerosos casos de ocupación de terrenos públicos y privados a lo largo y ancho del país, en clara violación al derecho constitucional a la propiedad. En el sur, en la zona de lago Mascardi, grupos que usan consignas mapuches para cometer delitos y desconocen la existencia y autoridad del Estado. Delincuentes del conurbano bonaerense agreden, incendian y ocupan inmuebles a voluntad ante la soledad y el reclamo desesperado de sus propietarios. Numerosos municipios del sur del conurbano son intrusados por numerosos vecinos acicateados por activistas de izquierda, dirigentes de los movimientos sociales, por líderes narcos y por delincuentes que lotean las parcelas y cobran por los terrenos. En las comunas de la zona veraniega de la provincia de Bs As se han producido tomas de viviendas y los propietarios no pueden trasladarse por las restricciones sanitarias a los efectos de asegurar sus propiedades.

En Salta apareció una dirigente que emula a Milagro Sala. Se trata de Yamila Veleizan, la Milagro Sala ll que lideró una masiva toma de tierras. No solo cobra los terrenos usurpados, sino exige pagos por “ sus gestiones”, y cobra por la luz de cada parcela, cuando todas las conexiones son clandestinas por estar enganchadas al sistema de alumbrado público. Amenaza violentamente con desalojar a aquellos usurpadores que no satisfagan sus demandas. Ante este panorama la pasividad y lentitud de la Justicia asombra y alarma. Las declaraciones contradictorias y la falta de acción de la política responsable, agravan las heridas que recibe la República. La falta de una vivienda digna para numerosos argentinos y ciudadanos de países vecinos que viven en nuestro país es un hecho cierto que lleva muchísimo tiempo y se agrava por la continua y profunda crisis económica argentina.

Esto no es óbice para violar la Constitución, atacar el dominio público y la propiedad privada, con la pasividad de fiscales y jueces, la inacción de las fuerzas de seguridad y la conformidad expresa o tácita de numerosos funcionarios, que incumplen con sus deberes. República herida , y con heridas cada vez más profundas y en mayor cantidad, que afectan a nuestro sistema democrático.

Cómo es la vida en la "comunidad" de funcionarios

En otra edición del "Ojo" publicamos que el grupo político que rodea al ex gobernador Alfredo Cornejo tenía su propio proyecto urbano en Guaymallén. Se trata de un loteo en el que construyeron sus casas varios funcionarios y ex funcionarios que tuvieron su origen en la gestión pública en Godoy Cruz. Allí los radicales hicieron su "nidito", su mundo ideal. Pues el barrio tiene un estricto protocolo de funcionamiento que incluye reglas para construir (exigen que las casas sean de material, nada de prefabricadas), normas de convivencias más duras que el propio Código Contravencional y reglas de tránsito propias. Entre los habitantes del lugar están Humberto Mingorance, Diego Coronel, Alejandro Zlotolow, Diego Kotlic, Daniel Dimartino, estaba Alfredo Cornejo y otros funcionarios.

Entre otras cosas, por ejemplo, se puso una velocidad máxima de "4 kilómetros por hora" para la circulación de vehículos. También se permite "solo un animal" doméstico por vivienda y se augura que no moleste a los otros vecinos. En el mismo reglamento, por las dudas aclaran que están prohibidos los animales de corral. Bien al estilo barrio privado, está prohibido el cierre con paredes y otros métodos. La idea del barrio es que haya "unidad" y se genere la sensación de parque.

Escándalo en un supermercado por los contagios

Los contagios se expanden y hay empresas complicadas. En los últimos días hubo un escándalo en un conocido mayorista. Un cajero dio positivo, pero hubo información confusa que, según los empleados, generó más contagios. Eso, porque primero se dijo que no había tenido contacto con otros trabajadores, ni con el público. El problema es que luego hubo más contagiados y la sucursal se quedó con 12 empleados menos. Ayer hubo un operativo sanitario en el sitio, que queda en Godoy Cruz, tras las denuncias recibidas. Incluso en un local que funciona casi en simultáneo con el supermercado hubo otro operativo que casi termina con clausura porque se había excedido la capacidad.

Una triste noticia para nostálgicos: mueren los CD y DVD

La tecnología avanza y hoy el audio y video por plataformas digitales es el medio más usado. Pero aún hay nostálgicos que apuestan por un disco o un DVD que tiene arte de tapa y otras particularidades. Pues Mendoza se queda sin lugares donde vendan esa tecnología: Musimundo y Yenny, dos de las cadenas más populares de la industria cultural, no tendrán más venta al público de discos ni películas en soporte físico.

El meme que "espantó" a Alberto

El presidente Alberto Fernández dejó plantados al Gobernador, a los dirigentes del Frente de Todos que lo esperaban para aplaudirlo y a los mendocinos que por primera vez lo recibirían en la Provincia desde que está en el cargo. Pero también había quienes buscaban repudiarlo. Y algunos comenzaron antes en las redes. Es lo que pasó con una ilustración que circuló antes del fin de semana.

La encuesta que espantó a todos

La consultora Reale Dalla Torre realizó una encuesta en la que buscaban medir la credibilidad de los políticos ante los mendocinos Hubo algunos resultados esperables, pero otros que sorprendieron. El ránking de políticos más creíbles está liderado por el gobernador Rodolfo Suarez, seguido por el presidente Alberto Fernández. Hasta allí algo más o menos cantado. Pero el dato que espantó a más de uno tiene que ver con el rechazo: José Luis Ramón es el político al que menos le creen los mendocinos, seguido por Anabel Fernández Sagasti. Pero no todos los radicales pueden cantar victoria. El principal dirigente de ese partido también está en problemas: según la encuesta, Alfredo Cornejo tiene el mismo porcentaje de aceptación y de rechazo: el 49% le cree y otro 49% no le cree.