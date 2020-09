Cristina Kirchner recordó el irónico mensaje que le dedicó Quino

El 15 de octubre del 2012 se inauguró el espacio Cultural Julio Le Parc. El acto contó con la presencia estelar del propio artista plástico y del dibujante Joaquín Salvador Lavado, conocido mundialmente como Quino. Ese día, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó mediante videoconferencia y recibió un particular mensaje del padre de Mafalda.

En primer lugar le reprochó que no haya podido estar presente en "esta especie de Notre Dame de la cultura" que se estaba inaugurando ese día. "Estoy muy emocionado, como el maestro Le Parc, porque no puedo olvidar que yo venía a jugar aquí cuando era chico y esto era una playa de maniobras de un ferrocarril. Ver esta especie de Notre Dame de la cultura para mi es una cosa increíble. es una pena que usted no esté acá hoy. De verdad", sostuvo Quino al hacer uso de la palabra.

15 de octubre de 2012. Inolvidable momento durante la inauguración del Centro Cultural Julio Le Parc en Mendoza.

Quino y la “changuita” de gobernar Argentina.

Hasta siempre maestro. pic.twitter.com/xjo6U8i8Eo — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 30, 2020

Pero además, le robó risas y aplausos a todos los presentes a la hora de despedir a la expresidenta. "Le deseo mucha suerte en esta changuita de gobernar que tiene usted", finalizó Quino generando una carcajada general.

Ese día, Cristina Kirchner destacó que "Mafalda iluminó a toda una generación y decía las cosas que no se podían decir en una época donde la palabra estaba prohibida". "Mafalda sin embargo interpelaba a la sociedad con mucha fortaleza. Mafalda está unida a la historia de los argentinos. Y usted ocupa un lugar en la galería de los ídolos populares", expresó la mandataria.

Hoy, en las redes la vicepresidenta recordó ese momento para despedir al dibujante. "Quino y la changuita de gobernar Argentina. Hasta siempre maestro", señaló.