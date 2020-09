Alberto Fernández volvió a rechazar que exista una cuarentena y lo destrozaron en las redes

Miente todos los días de corrido, si no hay cuarentena no hacen falta permisos de ningún tipo.

Alberto dice que no hay cuarentena porque ya sabe que fracasó y que los casos siguen en niveles muy elevados. El quiere echarle la culpa a CABA y a Larreta, pero todos sabemos la verdad https://t.co/rWQuPzkuuj