La cúpula de Juntos por el Cambio insiste en el regreso a clases

Juntos por el Cambio pidió "volver a las clases presenciales con protocolos", permitir la circulación por motivos laborales eliminando "aduanas internas" y normalizar el transporte, en el marco de la reunión semanal de la Mesa Nacional de la coalición, de la que participó el expresidente Mauricio Macri.



En un documento esbozado en el marco del encuentro virtual que tuvo asistencia perfecta, la coalición opositora pidió "poner foco en la educación y volver a las clases con protocolos, comenzando con los que no han tenido acceso a ningún tipo de conexión", un pedido que alude al planteo realizado por la Ciudad de Buenos Aires, que no fue aprobado a nivel nacional.



También reclamó "garantizar la continuidad pedagógica y evaluación" de los alumnos del últimos años de cada ciclo.



Además, en línea con la postura que mantienen casi desde el inicio de la pandemia, desde Juntos por el Cambio se volvió a insistir en la necesidad de un "equilibrio" entre economía y sanidad, y a advertir que "la economía se destruye día a día y la salud también".

En otro tramo del documento, los referentes de Juntos por el Cambio reclamaron "permitir la circulación entre gente que precisa trabajar eliminado las aduanas internas, ya que no solo son ineficientes y no frenan la circulación comunitaria del virus, sino que que van contra las libertades consagradas en la Constitución".



En ese sentido, consideraron que también debería comenzar a normalizarse el transporte aéreo entre jurisdicciones.





Por último, indicaron que "la cuarentena extendida no ha frenado la circulación comunitaria y llegamos a esta situación extrema, con educación limitadísima, con pérdida de empleo y de actividades que todos los días bajan sus persianas y sin un horizonte claro".



En tanto, en reemplazo de los métodos aplicados hasta ahora, Juntos por el Cambio propuso "responsabilidad individual y colectiva", que se "ha demostrado como el mejor antídoto", según opinaron.



"Es ahí donde debemos poner el eje, para no seguir con ciudadanos cada día más pobres y angustiados por la realidad de la falta de un plan de salida lógico y coherente", concluyó el borrador del documento de debate que esta mañana analizaron los jefes parlamentarios y partidarios de la UCR, PRO y la Coalición Cívica, según trascendió de fuentes partidarias.



El encuentro virtual de hoy fue la primera reunión formal de la que participa Macri desde su operación, el martes pasado.



Macri regresó este fin de semana a su actividad habitual, y se mostró activo en las redes sociales, con un mensaje en el que se refirió a la Corte Suprema de Justicia.



"La Corte debe fallar conforme a derecho, sin presiones de ninguna índole. No es bueno para la República afectar la tranquilidad de los jueces Rosenkrantz, Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti. Tenemos que respetar a la Justicia y dejarla actuar", publicó anoche en la red social Twitter.



El posteo de Macri acompañó a otros tantos que ayer se replicaron en las redes tras el escrache que sufrió el juez Ricardo Lorenzetti frente a su casa en la ciudad santafesina de Rafaela.