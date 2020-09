Qué dijo Alberto Fernández sobre el escándalo sexual de Juan Ameri

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy haber sentido "indignación" frente al episodio del exdiputado salteño del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, quien en medio de la sesión virtual de la Cámara baja, apareció en una situación sexual, y celebró la suspensión del legislador porque "pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto".



"Un diputado es un representante del pueblo. Lo que no puede pasar, es que no pase nada, porque sino en la política todo nos iguala", consideró el Presidente en una entrevista con Radio 10.

De esta manera, y en pocas palabras, el jefe de Estado se sumó a las críticas de todo el arco político luego del bochornoso episodio sucedido durante la sesión del día jueves en Diputados.

#SecretoDeSumario | uD83DuDDE3uD83CuDF99 “Lo que ocurrió con Ameri degrada la democracia. Es algo indignante. Cuando lo vi no sabía si reir o llorar“ @alferdez a @VillarruelDario — Radio 10 (En uD83CuDFE1) (@Radio10) September 25, 2020

Por el hecho, que rápidamente dio la vuelta al mundo, el ahora exlegislador presentó la renuncia, que fue aceptada de inmediato por el cuerpo.

Sin embargo, hay quienes no están conformes con el desenlace del "pornozoom", ya que consideran que Ameri no debió renunciar, sino que debió ser echado del Congreso, para no poder volver a ejercer cargos públicos en un futuro, ni gozar la jubilación que les corresponde a los legisladores.