¿Por qué este diputado no quería que renuncie Juan Emilio Ameri?

Tras la escandalosa sesión en la Cámara de Diputados, el legislador salteño, Juan Emilio Ameri presentó su renuncia al cuerpo legislativo. En horas de la madrugada, el resto de los diputados aceptaron la dimisión, con 244 votos a favor, tres abstenciones y un voto en contra, a cargo del diputado Alfredo Schiavoni.

En diálogo con el programa No Tan Millennials, el legislador de Juntos por el Cambio, explicó por qué su voto fue negativo. Schiavoni argumentó que tomar la renuncia al ahora ex diputado Ameri no constituye una sanción.

El referente misionero afirmó que hubiese sido mejor dejar actuar a la comisión conformada para investigar y juzgar el hecho. "Aceptarle la renuncia es desvincularlo de las conclusiones que podía tener esta comisión, que seguramente iba a determinar la expulsión del cuerpo", dijo Schiavoni y agregó que hubiese sido "mucho más ejemplificadora".

Además señaló que al haber aceptado la renuncia, habilita a Ameri a ejercer futuros cargos y hasta ser elegido diputado nuevamente. "Si hubiese operado la comisión y se lo expulsaba, quedaba inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo público. Era mucho más contundente la sanción mediante la expulsión que aceptar la renuncia", remarcó en comunicación con MDZ Radio.

Me opuse porque entiendo que la renuncia no era suficiente. La comisión debía expedirse y correspondía la expulsión. Con la renuncia aceptada no tiene ninguna consecuencia. Es como cualquiera que simplemente renuncia. https://t.co/SvewTiGmko — Alfredo Schiavoni (@Alfreschiavoni) September 25, 2020

El diputado opositor también se refirió al accionar del Presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, elogiado por muchos por su rápida actuación a la hora de condenar y suspender al protagonista del ya mencionado hecho. Schiavoni sospecha que la decisión del Frente de Todos de accionar rápidamente contra el miembro de su espacio, tiene que ver con que se quedaban con un legislador menos de cara a futuros debates.

Por último, consideró que es imprescindible resolver el tema de la la lista sábana, un mecanismo que habilita el ingreso de este tipo de personajes. "Creo que es un problema. En mi caso tuve que someterme a un proceso de elecciones PASO. Hay que hacer un camino y lograr algún mérito", finalizó.

En este enlace, la entrevista completa.