Graciela Ocaña: "Cristina tomó el poder para buscar venganza e impunidad"

La diputada nacional Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "hoy ha decidido tomar el poder" con el objetivo de imponer su "única agenda" que tiene como objetivo conseguir "venganza e impunidad".

"Aquí hay un poder detrás del poder: ese poder es Cristina, que se escondió detrás de Alberto Fernández para ganar la presidencia y hoy ha decidido tomar el poder para generar su propia agenda que no tienen que ver con los problemas de los ciudadanos", sentenció Ocaña en conversación con el canal de noticias TN.

En ese sentido, la diputada opositora señaló que "está todo mal en la cabeza del Presidente, que está haciendo todo lo contrario a lo que dijo. Basta revisar cualquier entrevista o discurso".

"La que manda claramente es Cristina, cuya única agenda es la venganza y conseguir impunidad para ella, su familia y los funcionarios que la acompañaron en su gestión", añadió.

Por otro lado, el también diputado macrista Waldo Wolff opinó sobre el escándalo protagonizado por su colega kirchnerista Juan Ameri durante una sesión en la Cámara baja: "Lo que ocurrió es una metáfora de la Argentina: cuando quien tiene que dar el ejemplo termina siendo el contraejemplo, se hace muy difícil decirle a la sociedad que uno no es parte de eso".

"Cómo le explicamos a un ciudadano que se levanta temprano para ir a trabajar que los diputados de la Nación atendemos desde nuestra casa, o que el Poder Ejecutivo no se bajó el sueldo pese a que presentamos dos proyectos al inicio de la pandemia. Cómo le decimos a alguien que acate la ley cuando se ha vulnerado el sistema democrático republicano", enumeró.

En ese sentido, Wolff manifestó que "romper la República trae pobreza, porque si no hay independencia de poderes, no hay seguridad jurídica; si no hay seguridad jurídica, no hay inversiones; y si no hay inversiones, no hay trabajo".