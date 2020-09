Durísimas críticas tras los "3.500 nuevos muertos" en Buenos Aires

La noticia sacudió la tarde de este viernes. En Buenos Aires, autoridades sanitarias de la provincia anunciaron que cuentan ahora con una nueva herramienta para el registro de información sobre los fallecidos por covid-19, lo que le permitirá terminar con el subregistro de los decesos.

De esta manera, sumaron en el día de hoy sumaron 3.523 fallecimientos. Es decir que con esta actualización el total de muertos por coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendió a 12.566, contra los 9.043 que se habían informado hasta el momento.

El ministro de Salud de Buenos Aires, Daniel Gollan, explicó que "con el desafío de medir la pandemia en tiempo real, comenzamos a utilizar información proveniente de tres bases de datos: SISA, SIGEC y el Registro de las Personas, y así recategorizamos los datos de mortalidad y evitamos el subregistro, un problema en todos los países".

Gollan dijo que el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) "es bueno" pero reconoció que presentaba demoras en la carga.

uD83DuDD34 AHORA | Conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica en la Provincia.



Seguila en vivo uD83DuDC47https://t.co/SoCNHhJ6vi — Gobierno PBA (@BAProvincia) September 25, 2020

A partir de esta noticia, obviamente hubo duras críticas de parte de muchos sectores, sobre todo desde la oposición, que cargó contra el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollan.

Uno de los más duros con los funcionarios fue el ex candidato a presidente de la Nación, José Luis Espert: "Gines no renuncia, Gollan no renuncia. HDP"

Gines no renuncia, Gollan no renuncia. HDP https://t.co/iUIrYdCMxK — Jose Luis Espert (@jlespert) September 25, 2020

Asimismo, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó: "Prorrogaron la cuarentena una y otra vez, hasta dijeron que dominábamos al virus. Tras 6 meses nos enteramos que hay 3523 nuevos bonaerenses fallecidos".

Prorrogaron la cuarentena una y otra vez, hasta dijeron que dominábamos al virus. Tras 6 meses nos enteramos que hay 3523 nuevos bonaerenses fallecidos. ¿Así tomaron decisiones? Han hecho un desastre en salud, economía, educación y libertad. Profundizaron todos los problemas. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 25, 2020

Mientras tanto, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción durante el macrismo, habló de que "se ocultaron muertos".

Seis meses ocultando fallecidos en la provincia de BsAs. Dan vergüenza Kicillof, Gollán y todo el kirchnerismo. No tienen perdón ?? Coronavirus. Buenos Aires cambió el método de registro de muertos y sumó más de 3500: ahora son 12.566 - https://t.co/1A7c4QTFo1 — soy laura uD83DuDE80uD83CuDFA1uD83CuDF08 (@lauritalonso) September 25, 2020

Asimismo, el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, también dejó su comentario al respecto en Twitter, con la ironía que habitualmente lo hace:

3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 #AxelCumple #3523 https://t.co/Os7ZRWCjLf — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) September 26, 2020

La diputada nacional Graciela Ocaña fue otra de las tantas funcionarias que dejó su opinión: