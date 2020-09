Marcelo Longobardi criticó al Gobierno y le pegó a Florencia Kirchner

Luego de que el presidente, Alberto Fernández, dijera públicamente que los argentinos "debemos acostumbrarnos a ahorrar en pesos", minutos después de haber asegurado que "los medios maltratan a la democracia", el periodista de Radio Mitre Marcelo Longobardi salió con los tapones de punta a contestar.

En su editorial diaria del programa Cada Mañana, Longobardi fue duro en sus términos contra el Presidente, a quien le reprochó tomar medidas que "no funcionan" y que ante el fracaso "no cambian las medidas sino que radicalizan el discurso".

"Es un clásico que pasa en todo el mundo y también acá. El Presidente ha caído en esta trampa de acusar a los medios de maltratar a la democracia", sostuvo Longobardi .

En otro pasaje del editorial, Longobardi apuntó: "Si el presidente preferirá que esté todo el mundo en silencio, no lo puedo saber. Cuando él criticaba de manera furibunda a la señora de Kirchner, ¿eso qué era, maltratar a la democracia? El Presidente ha entrado en esto de medir con diferentes varas los mismos comportamientos. ¿No se puede hablar? ¿Hay que callarse la boca?"

Por otra parte y yendo directamente contra las nuevas restricciones para operar en dólares, dijo: "El Presidente ha conminado a los argentinos a ahorrar en pesos. Y que hay que acostumbrarse. ¿Vale la pena comentar esto? ¿Hay que explicarle al presidente que en un país que tiene un 50 % de inflación no se puede ahorrar en pesos? En la Argentina la gente no ahorra, y el pequeño grupo de gente que puede ahorrar, si es que aún puede hacerlo, no ahorra en una moneda que pierde la mitad del valor en un año".

Por último, disparó: "La gente no es tonta. El Presidente debería dirigirse a los argentinos respetando su inteligencia. La gente hace lo que hacía Florencia Kirchner, ahorrar en dólares. O lo que hacía Néstor Kirchner, con volúmenes menores. Es una falta de respeto a la inteligencia de los ahorristas, si es que queda alguno en pie".

Fuente: La Nación.