Diputados por Mendoza: un peronista y un radical quieren echar a Ameri

Dos diputados nacionales por Mendoza, uno del PJ y el otro de la UCR, opinaron categóricamente esta noche que su colega salteño Juan Ameri debe ser destituido de su banca por el episodio de hoy.

Omar Félix (PJ) señaló a MDZ que la situación fue "un bochorno" y que sentía "vergüenza ajena".

"Qué mas se puede decir, era muy importante lo que se está debatiendo para que ese tema sea la noticia principal", agregó.

Y ante la consulta concreta sobre la sanción que le cabe a Ameri por el acto sexual en vivo durante el debate de un proyecto que protagonizó, el justicialista no tuvo en cuenta que pertenece a su mismo partido y fue categórico: "Se lo suspendió y va a una comisión que definirá eso. Lo vamos a tener que votar y no sé si opinar antes que se defienda no me invalida. Espero que no, porque yo creo que sí se lo debe expulsar".

En tanto, por su lado, el radical Luis Petri opinó lo mismo que Félix. "Esto es gravísimo y se debe avanzar rápidamente en su destitución", expresó.

Y agregó: "(Ameri) agravia a la Cámara de Diputados pero fundamentalmente a todos los argentinos, daña a las instituciones y al sistema de representación y debe ser expulsado del cuerpo sin atenuantes ni excusas", señaló.