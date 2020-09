Uruguay no abriría sus fronteras con Argentina en el verano: "Es una decisión difícil"

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, admitió hoy que es probable que para el verano el país no pueda tener las fronteras abiertas con la Argentina y Brasil a causa de la pandemia de coronavirus, lo cual representará para su Gobierno "una decisión bien difícil, que atenta directamente contra una base económica importante del país como es el turismo".



Lacalle Pou consideró que hay un "relativo éxito" de Uruguay en el combate a la expansión del coronavirus, pero aclaró que si el país "tiene hoy las estadísticas de la pandemia que lo ponen mejor que otros países del mundo no es por el Gobierno", el cual "solo confió en sus ciudadanos".



"Se nos viene una decisión bien difícil, que atenta directamente contra una base económica importante del país como es el turismo", dijo Lacalle Pou de cara a la próxima temporada de verano.





"Hoy no estamos con las condiciones de asegurar que vamos a tener las fronteras abiertas con la Argentina y con Brasil", subrayó y luego puntualizó que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) está trabajando con el "Plan Verano" para evaluar "algún tipo de ingreso de turistas para que la temporada no sea un fracaso".



Dijo que en caso de que no se llegue a una vacuna para antes de la temporada verán si "abrir las fronteras", y si esa apertura es por país, país y región, país, región y gente que tenga un test 72 horas anterior al ingreso, y si ese test que se exige tiene que tener "una especie de cuarentena", por lo que entiende hay "muchos escenarios" arriba de la mesa.





Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, Uruguay sumaba 1.927 casos confirmados de coronavirus (10 en las últimas 24 horas, nueve de ellos en Rivera, fronteriza con Brasil), informó esta noche el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). De ese total, 247 personas tenían la infección activa (ninguna estaba internada), 1.634 ya se curaron tras haberse contagiado y 46 fallecieron (ninguna en el último día).