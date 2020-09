Cristina acusa a Juntos por el Cambio de querer paralizar el Senado

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó hoy a la bancada de Juntos por el Cambio de pretender "paralizar" el Senado y cuestionó el recurso de amparo presentado por la oposición en rechazo a la extensión de las sesiones virtuales al sostener que "judicializar la política es no aceptar las reglas del juego democrático".

En un mensaje a través de la red social Twitter, Fernández de Kirchner difundió un comunicado del bloque de senadores del Frente de Todos en el que se repudia la actitud de la bancada opositora que conduce Luis Naidenoff, que en las últimas horas presentó una acción de amparo para objetar la votación de la Cámara sobre las sesiones remotas.

"Excelente definición de lo que está pasando en el Parlamento argentino. Quieren paralizarlo", sostuvo la vicepresidenta y presidenta del Senado en alusión al macrismo. El bloque de senadores del peronismo repudió la actitud de JxC y acusó a los senadores opositores de "irresponsables" en momentos en que "se debe dar solución a los argentinos en medio de la pandemia".

"Repudiamos el accionar que los caracteriza como oposición: son irresponsables, no comprenden el momento que vive el mundo ni la responsabilidad que tenemos como legisladores y legisladoras y se niegan a trabajar para dar solución a los problemas resultantes de cuatro años de su fracasada gestión de gobierno", expresaron los senadores del FdT en un comunicado difundido esta mañana.

"Judicializan la política porque no aceptan las reglas del juego democrático".

Excelente definición de lo que está pasando en el Parlamento argentino. Quieren paralizarlo. https://t.co/KHHkzajXaX — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 22, 2020

El espacio conducido por José Mayans declaró que "la bancada macrista amenaza con paralizar el funcionamiento del Senado, recurriendo nuevamente a los juzgados a buscar lo que no lograron conseguir en las urnas", en alusión al recurso de amparo presentado por JxC para rechazar la votación del Senado en la que se aprobó la extensión de las sesiones virtuales.

"Judicializan la política porque no aceptan las reglas del juego democrático", expresaron los legisladores del kirchnerismo. Explicaron que "el Congreso comenzó a debatir el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para corregir la injusticia que (el ex presidente Mauricio) Macri cometió con todos los argentinos y las argentinas al otorgarle a la Ciudad de Buenos Aires, mediante un decreto, fondos millonarios que no le corresponden".

"Este debate -agregaron- se dará en el ámbito del Parlamento, donde se encuentran representados los intereses de todas las provincias y del Pueblo argentino".