Uno de los tres jueces que fueron desplazados criticó duramente esta noche al Gobierno nacional y dijo que "el Estado, cuando se pone de acuerdo para hacer algo ilegal, se convierte en una máquina imparable".

Se trata del magistrado Germán Castelli, que ejercía en el Tribunal Oral Federal 7 que debe juzgar a Cristina Kirchner en la causa conocida como los "cuadernos de las coimas", dialogó con el periodista Joaquín Morales Solá en "Desde el llano", por TN.

El magistrado contó que el personal del Tribunal "sufre" y agregó que "no damos abasto. Faltan recursos para juzgar la causa de los cuadernos. Necesitamos personal jerarquizado y espacio físico".

Además, indicó que "llevo casi dos años haciendo juicios orales y públicos en el Tribunal 7. Me quieren remover con prepotencia institucional y abuso de poder. Y no me invitaron a hacer mi descargo".

"El Estado, cuando se pone de acuerdo para hacer algo ilegal, se convierte en una máquina imparable", señaló Castelli.

Por último, dijo que confía en que la Corte Suprema de Justicia "fallará y evitará esta ilegalidad".

Castelli ya había anticipado que denunciará a la Cámara de Casación por "arbitraria" al haber "tomado partido por el Poder Ejecutivo".

Castelli también criticó al Gobierno por "crear un nuevo sistema de destitución de jueces". La estrategia judicial del magistrado incluye un pedido de licencia ordinaria a la espera de ser restituido en su cargo.