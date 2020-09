El llamado secreto entre Alberto y Cornejo, los cargos de La Cámpora y el verdadero modelo: Santa Cruz

El contacto secreto entre Alberto y Cornejo

Hubo contactos contactos de altísimo nivel que tuvieron como protagonistas a dirigentes nacionales y a radicales de Mendoza en los últimos tiempos. El primero de ello se produjo entre Alberto Fernández y Alfredo Cornejo, aunque suene extraño.



El Presidente de la Nación y el titular de la UCR se pelean públicamente y están enfrentados. Pero lejos de las cámaras y la furia de las redes sociales se conectaron. Fue por teléfono y hace unas semanas, cuando comenzó a avanzar el proyecto de reforma judicial que aprobó el Senado y el oficialismo busca tratar en Diputados. El nexo fue Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia, de buena relación histórica con Julio Cobos. Quien buscó el contacto fue el presidente, que quería buscar algún tipo de consenso alrededor de tan controvertida iniciativa.



El funcionario de Alberto llamó al Julio Cobos para pedirle un acercamiento con Cornejo, con tanta suerte que en ese momento Cobos estaba al lado del diputado nacional. “Te lo paso, si querés”, fue la propuesta de Cleto. Vitobello aceptó, pero no habló él: le pasó el teléfono a Alberto.

Queremos algunas seguridades para que la reforma judicial que usted impulsa no sea un manto de impunidad ni un mecanismo para sacar presos con los criterios que le indica Zaffaroni. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 2, 2020

La conversación fue corta y poco productiva para ambos. El presidente trató de persuadir a Cornejo de que la reforma era una iniciativa propia y no de Cristina Fernández de Kirchner, pero eso no fue suficiente para convencer a un desconfiado Cornejo. “Alberto, vos tenés un mandato económico y no para hacer este tipo de cosas”, replicó el exgobernador del otro lado de la línea. Horas después, el proyecto avanzaba en las sombras y sin apoyo de los dirigentes opositores. Cornejo y Alberto se conocen mucho. De hecho hubo vínculos antes de que Cristina lo nominara como candidato.

El PJ trata de “flojos” a funcionarios

La semana pasada se anunció que se destrababa la renegociación de la deuda con el Banco Nación. Y hubo un intríngulis detrás. El PJ agitó que las gestiones las había hecho Anabel Fernández Sagasti. Y en el Ejecutivo desmintieron la versión y hasta hubo bronca. Hubo un diálogo entre Wado de Pedro y Rodolfo Suarez para agilizar el trámite y concretar algo ya hablado con Alberto.

Pero en el PJ insisten: fue la senadora Fernández Sagasti la que gestionó el expediente. Pero para graficarlo apuntan que no fue una maniobra política, sino meramente administrativa. Es que, aseguran, la renegociación estaba congelada por falta de “motivación” desde Mendoza. La supuesta gestión de Sagasti dio su resultado y a los tres días el convenio salió del cajón en el que estaba para, supuestamente, quedar expedito.

El gobierno niega esa charla, que el kircherismo mendocino ratifica y con una particularidad. Ese acuerdo no había estado trabado solamente por razones políticas, sino también porque desde Mendoza no lo habrían empujado lo suficiente.

Contagios en geriátrico VIP

En las últimas semanas se han multiplicado los casos positivos dentro de una exclusiva residencia de adultos mayores. A pesar de que la situación es crítica y que lamentablemente algunos de los contagiados han perdido la vida, desde el Ministerio de Salud han evitado confirmar la información o lo hacen con respuestas evasivas. "Hasta el gerente dio positivo y hay contagiados fallecidos. Pero nadie dice nada porque un alto funcionario de Salud es uno de los propietarios del geriátrico", expresó con malestar el familiar de una persona que se contagió en ese lugar.

Alarma por usurpaciones en Chacras

Vecinos de Chacras de Coria han denunciado que en los últimos días han comenzado a instalarse personas en terrenos ubicados entre la calle Darragueira y la Ruta Panamericana. Incluso, ya se pueden observar ladrillos y materiales a la altura de la calle Piedras. "Ya hemos avisado a la Municipalidad porque se está armando un asentamiento", aseguran con preocupación.

La toma de terrenos ya había generado preocupación. En Luján ocurrió el primer intento y luego hubo otro en Guaymallén. Los intendentes dicen estar preocupados, mientras en la Legislatura avanza un proyecto para generar sanciones a quienes participen de esos hechos.

Tribunal en pugna

El nuevo fallo contra exfuncionarios de Vialidad Provincial no solo revela nuevas irregularidades que le provocaron un perjuicio millonario al Estado. También vuelve a poner en evidencia las diferencias de criterio que existen puertas adentro del órgano de control. Una vez más, lo vocales nombrados durante gobiernos peronistas volvieron a imponer por mayoría un castigo duro contra los responsables y formularon cargos para que el exadministrador de Vialidad, Oscar Sandes y su exgerenta de Recursos Humanos -entre otros- devuelvan a la provincia más de dos millones de pesos que se malgastaron en su gestión.

En contra de esa decisión estaban el presidente del Tribunal de Cuentas, Néstor Parés y la vocal Liliana Muñoz, ambos designados durante el gobierno de Alfredo Cornejo. Justamente, tanto Sandes como Gallardo fueron funcionarios de Godoy Cruz cuando Cornejo era intendente y llegaron a Vialidad cuando este se convirtió en gobernador.

Los cargos no alcanzan, pero la plata sí

El Gobierno nacional tiene cargos políticos en todas las provincias y en Mendoza la agrupación La Cámpora y sus allegados fueron quienes coparon los espacios, con Anabel Fernández Sagasti como madrina. En general son cargos de sueldos altos porque la administración nacional paga mejor que la provincia. Pero como el PJ en Mendoza es oposición, muchos militantes se quedaron afuera del organigrama disponible.

Más en época de vacas flacas donde no se pueden crear tantos cargos. Pues para tratar de "contener" a los compañeros, recurren, según explican, a un viejo método de la política que no es exclusivo de un partido: lo hacen peronistas, radicales y muchos más. Se trata de "repartir" parte de los sueldos que los funcionarios de alto rango ganan. Así, algunos salarios que hasta superan los 200 mil pesos en la ANSES, PAMI y otros organismos nacionales son "partidos" para repartir. Es una metodología que en la Provincia es frecuente y sirve además para financiar la política.

La educación es lo primero, pero antes está el dinero

La educación es lo más importante, pero solo en los discursos. A la hora de aportar, se complica. Algunas empresas petroleras están en una dura disputa judicial contra el Estado mendocino porque se niegan a pagar el Fondo de Ayuda Escolar que se previó para las concesiones nuevas. En épocas de sequía de recursos esa falta se siente. Las empresas en cuestión son los socios del área Chachahuén Sur, una de las más prolíficas de Mendoza. Se trata de YPF, que es operador y "heredó" el contrato de las concesionarias originales, y las firmas Ketsal, Kilwer (del grupo Manzano) y Energía Mendocina, del grupo Álvarez. Todas recurrieron a la Corte porque ATM les exige que paguen el 2% del capital de inversión como, entiende el Gobierno, les corresponde. Las empresas se niegan porque aseguran que ese pago era solo para la inversión en exploración y no cuando el área esté en producción. La puja es millonaria y la Corte deberá definir si YPF y sus socios deben o no aportar para la educación de Mendoza.

Santa Cruz, el verdadero modelo

Alberto es presidente, pero nadie duda que es el tercer mandato del kirchnerismo y que el modelo que se ejecutó hasta 2015 se acelera. Así es que hay cada vez más analistas que creen que están errados los que señalan que el país “va hacia Venezuela”, pues el ejemplo base está mucho más cerca. Lo que se replica en realidad el modelo Santa Cruz. Hay además una importantísima diferencia con Venezuela: falta en Argentina el sustento real y el cogobierno de las fuerzas armadas, que en Venezuela, junto a los sanguinarios grupos paramilitares aseguran la represión brutal, la gobernabilidad cuasi dictatorial y el control del narcotráfico. Eso en nuestra patria es inviable.

Del resto varias cosas tomó el chavismo del modelo de ejercicio del poder de Néstor y Cristina en Santa Cruz.

Veamos –agregan los analistas que conocen la Patagonia-: Una vez en el gobierno fue clave el control de la Justicia, los fondos económicos, silenciar o cooptar los medios de comunicación , alinear las empresas o que las adquirieran quienes ellos querían o sus testaferros y controlar al empleo público mediante el crédito y la imposibilidad de cualquier reclamo gremial.

Zanini fue presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, corrieron al Procurador Eduardo Sosa que no les era funcional y cuando la Corte Nacional ordenó la restitución a su cargo, eliminaron la Procuración. En simultáneo la mayoría de los tribunales respondían al oficialismo.

De los más de 700 millones que recibieron por regalías, todavía no se conoce fehacientemente su verdadero derrotero.

Salvo Opi Santa Cruz, no quedó ningún medio de comunicación con voz u opinión objetiva. Quien fuera chofer de Néstor, Rudy Ulloa, construyó un multimedio con el inmenso aporte de fondos provinciales y al servicio exclusivo del poder. C5N, Pagina 12, las radios oficialistas.

Prácticamente la mayoría de los medios independientes fueron ahogados económicamente, en una provincia donde el Estado es el principal anunciante.

Con el Banco oficial, en manos de los Eskenazi a total servicio del gobierno, controlaban el crédito a la gran masa de empleados públicos colonizados y a las empresas privadas. Recordemos que esa familia luego fue la punta de lanza para entrar en Ypf, financiando su ingreso y aporte de capital con el pago de dividendos anticipados.

Las principales empresas, sobre todo las constructoras y las de obras públicas, endeudadas por toma de crédito, terminaron en manos de Lázaro Báez. El juego y los casinos propiedad de Cristobal López. Cuando dejaron la provincia para asumir el gobierno nacional colocaron sucesores que debían hacer lo que ellos dispusieran. Lógicamente, tres de ellos terminaron renunciando o desalojados antes de concluir su mandato. Finalmente Alicia Kirchner, mediante la implantación de una ley de lemas amañada, va por su segundo mandato. Todo queda en casa.

El Coronel Hugo Chávez adoptó ese modelo pero -es verdad también- le agregó fraude electoral, represión indiscriminada y un ejército socio y controlante del narco. Muchos analistas coinciden: el modelo K fue previo y no inspiración del kirchnerismo. La única verdad es la realidad.